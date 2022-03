Zakończono modernizację miejskiego monitoringu

Doskonały zoom – nawet do pół kilometra, a także skanowanie tablic rejestracyjnych cenna szczególnie w przypadku aut skradzionych lub poszukiwanych – to tylko część możliwości monitoringu. Kamery wyposażone są także w noktowizory co pozwala im widzieć dobrze także nocą. Całość jest rejestrowana na twardym dysku, by w każdej chwili organy ścigania mogły sięgnąć po nagranie.

- Wierzę, że rozbudowa monitoringu pozwoli na znaczne podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście oraz zapewni dodatkową ochronę przestrzeniom Kętrzyna, nierzadko dewastowanym zaraz po oddaniu ich do użytku – mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna. - Na wniosek mieszkańców monitorujemy także okolice pomostu nad jeziorem, a docelowo „zepniemy” wszystkie kamery w mieście z nowoczesnym centrum monitoringu, które powstało w ramach zadania.

- Monitoring funkcjonuje w Kętrzynie od lat, jednak stary sprzęt był już zużyty. Nowe kamery obejmą swoim zasięgiem wiele punktów infrastruktury miejskiej, co znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Jest to narzędzie, z którego jako policja korzystamy każdego dnia. – mówi mł. insp. Marcin Piechota, zastępca komendanta powiatowego policji w Kętrzynie.

Dzięki modernizacji monitoringu powstało także nowe stanowisko poglądu wizyjnego w pomieszczeniu Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Za całość odpowiadać będzie kętrzyńska Straż Miejska.

Źródło: Miasto Kętrzyn