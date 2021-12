Kętrzyńskie Morsy powołały pierwszy w Polsce Klub Małego Morsa

Mikołajkowa kąpiel zgromadziła 5 grudnia na plaży nad jeziorem Siercze kilkudziesięciu pasjonatów morsowania. I to w różnym wieku - od lat 7 do 70... A okazją były nie tylko imieniny świętego w czerwonym kubraczku. Zarząd i członkowie Mazurskiego Klubu "Kętrzyńskie Morsy" postanowili w szczególny sposób uhonorować najmłodszych. Ponad dziesięcioro dzieci zostało... pasowanych na morsa. W ten sposób powstał Klub Małego Morsa. - To pierwszy tego typu klub w naszym kraju - poinformował gości wydarzenia Zbigniew Homza, wiceprezes Kętrzyńskich Morsów.

Świeżo pasowane "morsiątka", oczywiście wspólnie ze starszymi morsami, wzięły udział w mikołajkowej kąpieli. - 5 grudnia 2021. Temperatura powietrza - 1, temperatura wody + 2 stopnie Celsjusza. Jest bezwietrznie i mroźnie - relacjonował prosto z wody wiceprezes.

Jak się okazuje, dla niektórych małych morsów to kontynuacja rodzinnej tradycji. - Zaczęłam morsować, bo chciałam zobaczyć czy to jest naprawdę takie fajne, jak mówią moi rodzice, którzy morsują już kilka lat. Przyjeżdżam z nimi na plażę morsów i miło spędzam tu czas ze wspaniałymi, uśmiechniętymi ludźmi. Dzisiaj pierwszy raz morsowałam i było bardzo zimno, ale mi się podobało i chcę być morsem - podzieliła się swoimi wrażeniami 9-letnia Ola Stefańska.

Kętrzyńskie Morsy spotykają się w każdą niedzielę o godz. 13.00 na plaży nad jeziorem Siercze przy hotelu Księżycowy Dworek w Gierłoży. - Serdecznie zapraszamy wszystkich zimnolubnych do wspólnych kąpieli. Gwarantujemy mnóstwo pozytywnej energii i uśmiechu, a także ogrom endorfin - zachęcają pasjonaci zimnych kąpieli.

