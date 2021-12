O krok od tragedii. Uratowali mężczyznę przed wychłodzeniem

W czwartek, 2 grudnia pół godziny przed północą oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej mieszkanki gminy Reszel. Kobieta poinformowała, że jej 74-letni mąż, który choruje na demencję starczą wyszedł w nocy z miejsca zamieszkania. Gdy kobieta sprawdziła teren posesji i nie znalazła męża wówczas poprosiła o pomoc policjantów. Z relacji zgłaszającej wynikało, że mężczyzna ubrany był nieodpowiednio do panujących warunków atmosferycznych - wyszedł w kapciach, kalesonach oraz podkoszulce.

- Niska temperatura, środek nocy oraz stan zdrowia zaginionego stanowiły poważne zagrożenie dla życia poszukiwanego mężczyzny. W działania zaangażowano policjantów z Komisariatu Policji w Reszlu oraz policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. O pomoc zwrócono się także do strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu, którzy wspomogli działania dwoma zastępami - mówi asp. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. - Funkcjonariusze sprawdzali okoliczny teren, kontrolowali pobliskie pola oraz drogi gruntowe. O godz. 1:25 strażacy ochotnicy znaleźli leżącego w rowie przy drodze wojewódzkiej nr W596 około 2 km od miejsca zamieszkania zaginionego 74-latka - relacjonuje policjantka.

W związku z silnym wychłodzeniem organizmu mężczyzny strażacy ogrzali go oraz udzielili pierwszej kwalifikowanej pomocy, a następnie przekazali wezwanemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Jak się okazało temperatura ciała mężczyzny wynosiła 28° C. 74-latek został przewieziony do Szpitala Powiatowego w Bartoszycach.

- Tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wsparciu strażaków ochotników z Reszla oraz policjantów historia zakończyła się szczęśliwie - podkreśla Ewelina Piaścik. - W tym miejscu dziękujemy naszym kolegom strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu za pomoc i szczęśliwy finał poszukiwań 74-latka - dodaje.

- Takie zakończenia akcji lubimy! - napisali na swoim Facebooku po zakończeniu działań druhowie z Reszla.

- Sytuacje, w których trzeba ratować ludzkie zdrowie lub życie są częste w pracy funkcjonariuszy, ale chwile te należą do wyjątkowych i jednocześnie najbardziej satysfakcjonujących. Mundurowi w takich sytuacjach czują ogromną presję, ale także radość i zadowolenie, że mogli pomóc człowiekowi w potrzebie. Zawsze po szczęśliwym zakończeniu akcji mają satysfakcję, że dzięki swojemu zaangażowaniu, profesjonalizmowi oraz szybkości działania, kolejny raz świetnie wykonali zadanie - uratowali ludzkie zdrowie, a może nawet życie - mówi asp. Piaścik.