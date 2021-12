Robi się coraz zimniej. Co roku policjanci i strażnicy miejscy interweniują w przypadku osób, które z różnych przyczyn uległy wychłodzeniu. W poprzednim sezonie zimowym w Kętrzynie nie obyło się bez ofiary śmiertelnej.

Przypomnijmy. W styczniu 2021 na terenie byłej drożdżowni odnaleziono ciało 25 - letniego mężczyzny. Jak informowała wtedy kętrzyńska policja, był osobą bezdomną. W tamtym okresie funkcjonariusze policji, straży miejskiej, a także straży pożarnej byli częstymi gośćmi w tym zabytkowym, opuszczonym obiekcie.

Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. Policjanci apelują, abyśmy nie byli obojętni i alarmowali policję za każdym razem, kiedy widzimy takiego człowieka. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie. - Jak co roku, w chwili gdy temperatury na zewnątrz spadają poniżej zera, policjanci zwracają się do wszystkich z apelem o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę. Na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane - mówi asp. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Okres zimowy to czas, kiedy policjanci podczas patroli zwracają szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki. - Każdego roku monitorujemy sytuację tych osób, sami oferujemy pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Odnajdując takie osoby zawsze proponujemy przewiezienie ich do ośrodków, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach - dodaje rzeczniczka.

Jednym z najczęstszych, a zarazem najbardziej mylnych mitów jest ten, że na rozgrzewkę najlepszy jest alkohol. To nieprawda. Faktycznie, przez chwilę osoba pijąca czuje ciepło, jednak za chwilę jej organizm jest jeszcze bardziej narażony na wyziębienie. Dlatego też nie należy przechodzić obojętnie obok osób po alkoholu podczas silnych mrozów. Pamiętajmy, ze wymagają one od nas szczególnej pomocy – człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło.

- Prosimy by nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. Zgłoszenia można przekazywać pod numerami telefonów 997, 112 lub pogotowia ratunkowego. Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwe serce i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie. Pamiętajmy, jeden telefon może uratować czyjeś życie - zachęca Ewelina Piaścik.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego od 1 listopada 2021 roku jak co roku funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych potrzebujących pomocy. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

W powiecie kętrzyńskim osoby bezdomne wymagające pomocy mogą spędzić noc:

- ogrzewalnia MOPS, Pl. Słowiański 2, Kętrzyn

- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko „Mar-Kot”, 11-410 Arklity 3, gm.Barciany

- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko „Mar-Kot”, 11-410 Sławosze 2, gm. Barciany