Będą zatrudniać i aktywizować niepełnosprawnych

Zakład Aktywności Zawodowej wpisuje się w szeroki zakres działań powiatu kętrzyńskiego na polu polityki społecznej. Będzie on wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką tworzoną w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Radni Powiatu Kętrzyńskiego 21 października podjęli uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie. Planowane działania ZAZ w zakresie zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej będą odbywać się w ramach usług: pralniczych, gastronomicznych i cateringowych, niszczenia dokumentów, usług porządkowych, ogrodniczych i konserwatorskich, a także rehabilitacyjnych. Zatrudnienie w ZAZ-ie ma znaleźć 48 osób, w tym 34 osoby niepełnosprawne.

Budynek, który ma mieć powierzchnię 900 metrów kwadratowych, będzie zlokalizowany w pobliżu kętrzyńskiego Domu Pomocy Społecznej. Prace budowlane już ruszyły. - Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej jest przełomowym wydarzeniem w kontekście aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie kętrzyńskim. Mogę to zaliczyć do najważniejszych projektów obecnej kadencji. Podejmujemy duże wyzwanie, to długookresowa perspektywa, ale jestem przekonany, że nam się uda - mówi starosta Michał Kochanowski.

W spotkaniu, podczas którego podpisano akt erekcyjny udział wziął starosta kętrzyński Michał Kochanowski, wicestarosta Andrzej Lewandowski, dyrektor ROPS Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk. Katarzyna Koplińska, dyrektor oddziału warmińsko - mazurskiego PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Mateusz Szkaradziński, zastępca burmistrza Kętrzyna Maciej Wróbel, Marta Kamińska - Wójt Gminy Barciany, Wójt Gminy Srokowo Marek Olszewski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie Dorota Siwicka.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kętrzynie. Zgromadzeni wysłuchali praktycznych oraz formalnych zasad organizacji zakładu. Goście zapoznali się również z dobrymi praktykami, które decydują o sukcesie funkcjonowania ZAZ.