Najlepsi pejzażyści nagrodzeni

Celem konkursu organizowanego przez Kętrzyńskie Centrum Kultury jest z jednej strony zwrócenie uwagi na piękno polskiej przyrody, miast i wsi, z drugiej rejestracja zmian, które zachodzą w wyniku działania sił natury czy ingerencji człowieka. Temat konkursu podkreśla piękno ojczyzny, a zarazem nawiązuje do ważnych rocznic. W tym roku przypadają bowiem 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 664. rocznica nadania praw miejskich Kętrzynowi. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Komisja konkursowa, pod przewodnictwem Pawła Uchorczaka, nie miała łatwego zadania. Organizatorzy otrzymali 244 prace nadesłane przez 50 fotografów z całej Polski. – Każda z nagrodzonych prac to zupełnie inna opowieść, nie pozostawiająca nas bez komentarza – powiedziała Wioletta Jaskólska, członkini komisji. Jury jednomyślnie najwyżej oceniło całość prac, nadesłanych przez Jakuba Jaroszewicza z Białegostoku. – Przy ocenie tych prac kierowaliśmy się kompozycją. Autor potrafi świetnie skomponować kadr, dlatego nie chcieliśmy tych prac rozdzielać i oceniliśmy jako całość – przyznał przewodniczący komisji Paweł Uchorczak. – Ślicznie stonowane pejzaże, które są typowo polskie. Bo chyba nigdzie na świecie nie zobaczymy już wierzby w środku pola, tego romantycznego widoku dalekiego od wszechogarniającej nas globalizacji – dodał Lucjan Mikulski.

Drugie miejsce w konkursie przypadło Sławomirowi Kotarze z Mińska Mazowieckiego za zdjęcie „Wrześniową porą”. Jury było tą pracą bardzo zachwycone. – Autor prowadzi nas do wnętrza fotografii jak do lasu i tłumaczy okoliczności powstania zdjęcia – stwierdziła Wioletta Jaskólska, a Jerzy Lech dodał zachwycony: – To zdjęcie jest bardzo malarskie, subtelnie dobrany kolor, piękna gra świateł.

Ostatnie z ocenionych zdjęć bardzo ujęło Lucjana Mikulskiego. – Właśnie dla takich zdjęć organizowane są konkursy fotograficzne – przyznał znany nie tylko w Kętrzynie mistrz fotografii. Praca zatytułowana „Pośród płotów Wierzchlesia” autorstwa Piotra Krassowskiego z Białegostoku przedstawia moment kluczowy w złotej godzinie. Ciekawie ujęta chwila, dynamiczna i ten mocny kolor słońca przed zachodem. – Zatrzymany w kadrze moment zwyczajnej pracy – skomentowała Wioletta Jaskólska. – Koloryt fotografii, pomarańcze, brązy, decydują o sile, wyrazie i dynamice całości przedstawionej sceny. Całość nie pozostawia obojętnym.

W konkursie przyznano także wiele innych nagród i wyróżnień. Nagroda specjalna marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina przypadła Łukaszowi Horoszko z Suchowoli za zdjęcie „Zatrzymać chwilę”. Nagrodą Burmistrza Miasta Kętrzyn Ryszarda Niedziółki wyróżniono dwa zdjęcia – „Rzepakowa drzewo” oraz „Zimowa baśń” autorstwa Wojciecha Lisińskiego z Olsztyna. Nagrodę przyznaną przez Nadleśnictwo Srokowo otrzymał Wiktor Baron z Piwnicznej Zdroju za zdjęcia „Wyspa” i „Mazury z lotu ptaka”. Swoją nagrodę przyznał także przewodniczący jury – Paweł Uchorczak, który również „postawił” na prace Wojciecha Lisińskiego.

Nagrodę Tygodnika Kętrzyńskiego otrzymał Sławomir Kotara za zdjęcie „Wiosenne słońce”.



Wyróżnienia w tegorocznym konkursie otrzymali:

Marek Jóźków, Koszalin – za zdjęcia „Morski gejzer”, „Orkan Xawery”, „Ołowiane fale”

Tomasz Gosztyła, Rzeszów - za zdjęcie „Przedwiośnie”

Kamila Wiśniewska-Hałka, Olsztyn - za zdjęcia „Śniadanie”, „W złocie”

Anna Jakubowska, Gdańsk – za zdjęcie „Przejście”

Krystian Kłysewicz, Horyniec Zdrój - za zdjęcie „Roztocze symetria”

Grzegorz Szczepański, Biskupiec - za zdjęcie „Jesień przeszła drogą”

Wojciech Traczewski, Olsztyn – za zdjęcie „Przełom”

Beata Zaborowska, Ruciane Nida - za zdjęcie „Uroki polnej drogi”

Michał Kasperczyk, Myślenice - za całość prac

Andrzej Zembik, Częstochowa – zdjęcie „Bałtyk Hel październik 2018

Krystian Jaworz, Limanowa – za zdjęcie „Trochę z góry”

Łukasz Knop, Olsztyn - za zdjęcie „Nad jeziorem”

Maciej Wiśniewski, Olsztyn – za zdjęcie „Strażnicy”

Maciej Rudziński, Mrągowo - za zdjęcie „Mazurski zachód”

Ze względu na małą ilość prac w tym roku nie wyłoniono zwycięzców kategorii „Kętrzyn moje miasto”, jednak jury postanowiło wyróżnić Macieja Wiśniewskiego z Olsztyna za zdjęcie „Przed snem”.

Wystawę w GALERII KCK (II piętro) można oglądać do końca grudnia, natomiast od stycznia ekspozycja zagości w Galerii Marszałkowskiej w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Nagrodzone zdjęcia laureatów prezentowane są również w przestrzeni miejskiej w wiatach przystanków autobusowych w centrum naszego miasta. Oprócz tego, konkurs promuje katalog pokonkursowy. Można go otrzymać bezpłatnie w Kętrzyńskim Centrum Kultury.

Mini koncertem wieczór dopełnili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kętrzynie.

Justyna Drozd