Zgłoszenia do Pejzażu Polski tylko do końca września

Jeszcze tylko do 30 września można nadsyłać fotografie na 21. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Pejzaż Polski", organizowany przez Kętrzyńskie Centrum Kultury. Chwyć za aparat, utrwal malownicze krajobrazy i zdobądź cenne nagrody!

Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza pasjonatów fotografii zarówno amatorów jak i zawodowców do udziału w tegorocznej edycji „Pejzażu Polski”. Malownicze krajobrazy oraz fotografia to idealne połączenie by poznać Polskę od strony charakteru i ducha tworzących ją ziem.

Uczestnicy konkursu mogą nadesłać do 6 zdjęć odpowiednio w dwóch kategoriach: „Pejzaż Polski” lub „Kętrzyn – moje miasto”. Tegoroczne fotografie oceni profesjonalne jury, w którym zasiądą doświadczeni fotograficy na czele z Pawłem Uchorczakiem – miłośnikiem fotografii krajobrazowej, ambasadorem marki Manfrotto, rodowitym opolaninem. Na fotografie czekamy do 30 września 2021 r. (liczy się data stempla). Wydrukowane oraz zapisane na płycie lub innym nośniku, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Kętrzyńskiego Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24A, 11-400 Kętrzyn (z dopiskiem na kopercie: „Pejzaż Polski 2021”). Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia.

Autorzy najlepszych prac mogą liczyć na atrakcyjne nagrody specjalne, finansowe bądź rzeczowe w tym 1500 zł za I miejsce, 1000 zł za II miejsce i 800 zł za III miejsce. Nagrodzone prace oraz zakwalifikowane do wystawy zaprezentowane zostaną tradycyjnie 11 listopada podczas uroczystego wernisażu w Galerii KCK. Organizatorzy przewidują także m.in. wydanie pokonkursowego katalogu.

Więcej informacji w tym regulamin i kartę zgłoszenia można znaleźć na: www.kck.ketrzyn.pl

Justyna Drozd