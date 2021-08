Rycerze i wojowie w Barcianach. Stoczą bój o krzyżacką strażnicę

21 sierpnia do barciańskiego grodu zjadą bractwa rycerskie i drużyny wojów. Wszystko po to aby stoczyć ze sobą bój o krzyżacką strażnicę.

Inscenizacja ma nawiązywać do historycznego wydarzenia z 1310 roku. Wtedy to w dawnym Barthen miał miejsce bunt mieszkańców, którzy spalili żywcem wójta zakonnego Hermana von Harttangen i braci zakonnych. Doszło też do spalenia krzyżackiej strażnicy.

Inscenizacji towarzyszyć będzie szereg innych atrakcji. Pasjonaci historii dowiedzą się m.in. jak wyglądały formacje bojowe - kręgi walki, zdrady i honoru. Na młodszych i starszych mieszkańców i gości czekają turnieje łucznicze, bieg wojownika, bieg damy oraz pokazy walk rycerskich z udziałem medalistów Mistrzostwa Świata w Sportowych Walkach Rycerskich, koncert muzyki średniowiecznej, strzelnica łucznicza, walki na miecze treningowe, gry i zabawy, zbrojownia rycerska, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich. Nie zabraknie też średniowiecznej kuchni.

Początek imprezy na placu za amfiteatrem o godz. 14.00. Wstęp jest bezpłatny.



