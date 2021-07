Umowę z „Akademią Krokieta i Lamy” pn. „Pokowidowy rozruch. Odmrażamy dzieciaki” podpisali – Maciej Wróbel, z-ca burmistrza Kętrzyna oraz Jakub Kalinowski, prezes Fundacji V4 Sport. Akademia Krokieta i Lamy dostarczy nauczycielom narzędzia w postaci filmów ruchowych, tematycznych kart pracy oraz gotowych scenariuszy zajęć. Nauczyciele zostaną objęci szkoleniami oraz otrzymają materiały z zakresu wspierania działań profilaktyki uzależnień i zachowań niepożądanych.

- Zdrowie, rozwój i przyszłość dzieci to wspólna misja Akademii Krokieta i Lamy i każdego, kto zdecyduje się do niej dołączyć. Dzisiaj to dorośli powinni zadbać o to, żeby zapewnić dzieciom jak najlepszy start i wyposażyć je w umiejętności, które kiedyś pozwolą im zdobywać świat – mówi Jakub Kalinowski, prezes Fundacji V4 Sport. - Cieszę się, że miasto Kętrzyn przystępuje do tego programu jako pierwsze w województwie i drugie w Polsce, macie tu państwo bardzo nowocześnie myślący samorząd, który powinien być wzorem dla innych – dodaje.

Filmy animacyjne Akademii Krokieta i Lamy to prosty sposób na naukę i zabawę w ruchu. Zróżnicowane pod względem formy i czasu trwania świetnie sprawdzać się będą się jako aktywna przerwa w nauce, poranny rozruch i element zajęć ruchowych. Ćwiczenia są przygotowane tak, by dzieci mogły ćwiczyć w swojej klasie, bez konieczności wychodzenia na salę gimnastyczną czy na dwór.

- Po pandemii widzimy jak wiele problemów ze zdrowiem mają dzieci, zaczęliśmy więc poszukiwać takich rozwiązań – mówi Maciej Wróbel, zastępca burmistrza Kętrzyna. - 4 września na stadionie planujemy duży sportowy piknik, który będzie inauguracją programu zachęcającego do ruchu dzieci – dodaje Maciej Wróbel.

Co ciekawe umowa została podpisana na stojąco, jako wyraz przeciwdziałania siedzącego trybu życia, nauki i pracy.

Projekt będzie finansowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021. Jego koszt to 1800 złotych miesięcznie. Nowoczesnym nauczaniem objęte zostaną przedszkolaki i uczniowie klas I-III. Do przystąpienia do programu miasto zachęca także przedszkola niepubliczne.