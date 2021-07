Kolejna atrakcja nad jeziorem Mój

Dwa lata temu oddano do użytku odnowioną i zagospodarowaną plażę w Czernikach. Od razu stała się ona popularnym miejscem rekreacji mieszkańców Kętrzyna i gminy. Teraz dodatkowo będzie można spędzić tam czas na ścieżce edukacyjnej.

Prace nad powstaniem ścieżki trwały od września 2020. Wykonawcą inwestycji była firma, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego Mój Dom z Drewna - Tomasz Waszkiewicz z siedzibą w Sztabinie-Augustów.

Całkowity koszt projektu pod nazwą „Ścieżka edukacyjna w Czernikach, gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim” wyniósł 2 077 348,86 zł. Z tego 1 663 909,47 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz 355 231,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast wkład własny Gminy Kętrzyn wynosi 58 208,39 zł.

Dzięki temu zagospodarowano teren nad jeziorem Mój z podziałem na kilka stref:

1) Ścieżka Edukacyjna nr 1 na terenach zalesionych, nadjeziornych i okrajakach - Zlokalizowana jest w północno - wschodniej części terenu. Część ścieżki, o powierzchni 542,00m2 wykonana została na wyniesionych podestach kompozytowych

2) Ścieżka Edukacyjna Nr 2 na terenach podmokłych i łąka kwietna. Ścieżkę wykonano z nawierzchni mineralno – żywicznej z obrzeżem z ekoboard’u na łącznej powierzchni 835 m2.

3) Strefy Dzikie Pozostawione Do Naturalnej Sukcesji:

- wilgotna łąka wokół rowu melioracyjnego z zadrzewieniami wierzbowymi

- Nadjeziorny las

- głazowisko „Pod Dębem”

- polana wypoczynkowa z hamakami

- hamaki w paprociach

- masażery w zagajniku sosnowym

- pergola "Malinowy Chruśniak"

- sad

- brzozowy zagajnik z huśtawkami i ławkami

- rondo wokół olsz

- zielone klasy

- łąka kwietna

To kolejny etap zmian wprowadzanych wokół jeziora Mój. W 2019 roku do użytku oddano plażę, która co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W planach wciąż jest budowa ścieżki rowerowej Kętrzyn — Czerniki — Parcz, która również będzie przebiegała w pobliżu jeziora. Obecnie gotowa jest już dokumentacja i zgoda na budowę, a samorządy powiatu i gminy poszukują dodatkowych środków inwestycyjnych.