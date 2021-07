Powstanie plac do street workout'u

Inwestycja będzie możliwa dzięki pozyskaniu przez władze Kętrzyna dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 37.000 zł z projektu pn. „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko – mazurskim”. Wartość całego projektu to 74.000 zł. To kolejna inwestycja w infrastrukturę rekreacyjno-sportową w tym miejscu. Niedawno do dyspozycji mieszkańców oddano pumptrack – rowerowy plac zabaw. Poręcze gimnastyczne, pionowe i poziome drabinki, przyrząd do ćwiczeń mięśni brzucha i ramion czy drążki do podciągania. Tak wyglądać będzie plac do street workout’u.

Workout staje się coraz bardziej popularnymi ćwiczeniami, które można uprawiać w specjalnie do tego celu wybudowanych parkach. Składają się z odpowiednio zainstalowanych drążków, na których można ćwiczyć zwinność, sprawność oraz wzmocnić mięśnie. W przypadku braku parków wielbiciele tego sportu ćwiczą wykorzystując zabudowania miejskie, schody, barierki, parkany. Już niedługo park do workoutu powstanie w Kętrzynie, z czego na pewno ucieszą się miłośnicy treningu siłowego opartego o gimnastykę z wykorzystaniem własnej masy ciała. Będzie to miejsce profesjonalne, dające możliwość rozwoju zwinności, równowagi, koordynacji i dynamiki.

- Budowa tego placu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnej społeczności na urządzenia służące do rozwoju fizycznego młodzieży i dorosłych. My jesteśmy po to, by słuchać mieszkańców i reagować na ich potrzeby – mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna - Stworzenie takiego obiektu będzie korzystne dla całego miasta. Obecnie brakuje miejsca treningowego dla osób uprawiających tę dyscyplinę sportową. Dodatkowo z własnych środków ustawimy inteligentne ławki ze stołami do ładowania smartfonów i wybieg dla psów – dodaje burmistrz.

Celem realizacji zadania jest również wykorzystanie potencjału kętrzyńskiej doświadczonej kadry trenerskiej i instruktorskiej przy wsparciu działaczy sportowych, partnerów i organizacji wspierających rozwój społeczności miasta.