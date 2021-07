Kętrzyński Budżet Obywatelski wystartował

Burmistrz miasta ogłosił start naboru wniosków do realizacji przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Do wydania jest milion złotych.

Każdy mieszkaniec Kętrzyna może zgłosić swój pomysł na nową inwestycję w mieście. Aby to zrobić należy pobrać wniosek ze strony miasta (lub przyjść do Urzędu), przygotować dobry plan i znaleźć poparcie 15 mieszkańców.

- Do wydania w przyszłym roku będziemy mieli okrągły milion złotych, ale należy pamiętać o tym, że jedna inwestycja może kosztować maksymalnie 300 tysięcy złotych – mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna.

Nabór wniosków będzie trwał do końca sierpnia, następnie zgodnie z procedurami oceni je komisja. Te, które będą spełniały wymogi formalne zostaną zakwalifikowane do głosowania, które odbędzie się od 8 do 19 listopada.

- Zachęcam wszystkich mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w Kętrzyńskim Budżecie Obywatelskim na rok 2022. Dotychczasowe inwestycje pokazują jak ważny jest głos mieszkańców. Dzięki temu wyremontowane są istotne ulice takie jak Chopina czy Rynkowa, powstało również miejsce dla aktywnego wypoczynku młodzieży czyli słynny już pumptrack. Czekamy na kolejne pomysły naszych mieszkańców – mówi burmistrz.

Wszystkie informacje i niezbędne dokumenty znajdują się na stronie miasta miastoketrzyn.pl/budzet-obywatelski/