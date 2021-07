Zalani lepsi od Manchesteru. Lecz to nie sportowy wynik się liczył...

Celem turnieju Zalani Cup 2 było zebranie pieniędzy na leczenie cierpiącego na nowotwór Marcina Wójcika, m.in. byłego strażaka OSP Skandawa.

— Zorganizowaliśmy kilka licytacji, i to nie o 4-pak ciepłego Harnasia, a mimo to licytacje były zacięte. Ostatecznie zebraliśmy bardzo fajną sumkę, za co niezmiernie dziękujemy zwycięzcom, którzy dorzucili ogromną cegłę do ogólnej zebranej kwoty — poinformowali organizatorzy.

Wielbiciele słodszych smakołyków mogli dodatkowo kupić ciasta.

Łącznie zebrano 2115,70 złotych.

— Chcielibyśmy bardzo podziękować każdej osobie, która dorzuciła się w jakikolwiek sposób do całokształtu, czy to grając, licytując czy przychodząc i wrzucając symboliczną złotówkę do puszki. Dziękujemy drużynom, wszystkim zawodnikom, kibicom, każdemu kto przyszedł i wspomógł akcję, czy to monetą, czy pomagając nam przy całej organizacji. Bez Was nie byłoby to możliwe, kłaniamy się nisko i całujemy rączki — nie kryją radości Zalani.

Ich radość jest tym większa, że to właśnie oni stanęli na najwyższym stopniu podium. Drugie miejsce zajął... Manchester United, a podium zamknęła ekipa Dream Team. Kolejne miejsca zajęli RKS CHUWDU, Szopa600 i OS.P.

Marcin Wójcik od 26 lat choruje na cukrzycę. Do tego doszła niewydolność serca i nadciśnienie tętnicze. Jednak 4 lata temu usłyszał coś, co zabrzmiało jak wyrok — nowotwór jelita grubego. Przyjmuje amigdalinę w tabletkach, koszt miesięczny kuracji to 1.650 złotych. Do tego dochodzą wydatki na leczenie innych schorzeń: nadciśnienie, problemy z tarczycą, sercem, cukrzyca i niewydolność nerek.

Marcin ostatnio również przeszedł dwa zabiegi na zaćmę oczu, co wiążę się z wymianą okularów na nowe. Na rzecz mężczyzny przeprowadzono już kilka akcji pomocowych. Za pośrednictwem portalu zrzutka.pl trwa kwesta pod hasłem „Powrót do zdrowia, szansa na lepsze życie” z identyfikatorem: wf7wzu.



Wojciech Caruk

WYIMEK

Zalani zorganizowali zawody charytatywne

fot. źródło FB Zalani Kętrzyn