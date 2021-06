Największa szpitalna inwestycja coraz bliżej

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie została podpisana umowa na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj, wykonaj i wyposaż” dla zadań pn. „Przebudowa bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie” oraz „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Oddziału Chirurgii w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami”. Przy zawarciu kontraktów stronę Szpitala Powiatowego reprezentował Wojciech Glinka a wykonawcy Dariusz Załuski - właściciel firmy Usługi Ogólnobudowlane i Remontowe z siedzibą w Ostrołęce. Koszt inwestycji w całości to 14 198 000 zł, a termin zakończenia całego procesu modernizacji przewidziany jest na wrzesień 2022.

To jedna z najważniejszych inwestycji na przestrzeni ostatnich lat. - Modernizacja bloku operacyjnego jest niezbędna dla zachowania zabiegowych funkcji Szpitala. Wiele lat trwały dyskusje na temat tego przedsięwzięcia. My jesteśmy konsekwentni. Szpital będzie spełniał najwyższe standardy jakościowe, a to zagwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa pacjentom naszej placówki - zapewnia starosta Michał Kochanowski.