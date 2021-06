Rusza remont mostu w Prośnie. Będa utrudnienia w ruchu

To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w powiecie kętrzyńskim na przestrzeni ostatnich lat. Już za kilka dni ruszy remont mostu na rzece Guber w Prosnie (gm. Korsze)

- Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników mostu w miejscowości Prosna, podjęliśmy decyzję o przebudowie tego obiektu. Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków ministerstwa infrastruktury, a decyzja o przyznaniu dotacji zapadła pod koniec maja bieżącego roku. Środki budżetowe wraz z dotacją muszą być wydatkowane do końca roku - mówi starosta Michał Kochanowski. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to ponad 4 mln zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie.

Niestety, jak informuje włodarz powiatu, nie ma w tym czasie możliwości budowy obiektu zastępczego. - Taka instalacja wiązałaby się z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz spełnieniem wymogów formalnych, takich jak: pozwolenie wodnoprawne; decyzja środowiskowa; zgoda właścicieli sąsiadujących nieruchomości - wyjaśnia Kochanowski.

Dlatego też wyznaczony został objazd zastępczy drogami powiatowymi i wojewódzkimi. Podjęto też decyzję o zamknięciu mostu od 28 czerwca, aby data nie kolidowała z dniami nauki szkolnej. - Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji i będziemy monitować, aby umożliwić jak najszybszej i bezpieczne udostępnienie nowej przeprawy, bez konieczności zamykania mostu na okres 6 miesięcy - dodaje starosta.

Na wniosek m.in. radnej Aliny Janiszewskiej oraz radnej Justyny Kurchan uruchomiona będzie bezpłatna komunikacja zastępcza z miejscowości Prosna do Korsz i z powrotem.

Rozkłady jazdy zostaną wywieszone na przystankach autobusowych. Bus będzie kursować od 28 czerwca w dni robocze w następujących godzinach:

1. Trasa: Prosna - Korsze przez Suliki – Romankowo – Lwowiec – Sątoczno – (czas przejazdu - ok. 30 min.) 6:05, 7:20, 14:20, 15:45.

2. Trasa: Korsze – Prosna przez Sątoczno – Lwowiec – Romankowo – Suliki – (czas przejazdu - ok. 30 min.) 6:40, 8:00, 15:10, 16:20.

Będzie możliwość (na żądanie) zatrzymania się w każdej miejscowości. - Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem możliwości poruszania się po nowym moście - mówi Kochanowski. Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów "Dromo".