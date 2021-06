Powalczą o punkty na... Igrzyska Olimpijskie!

Po raz kolejny Kętrzyn stanie się stolicą tańca ulicznego, a to za sprawą XIII edycji Breakmanii 2021.

Impreza odbędzie się w kętrzyńskim Amfiteatrze, ul. Kajki 2, gdzie będzie można zobaczyć zmagania najlepszych tancerzy z całej Polski. Co istotne Breakmania w tym roku będzie punktem rozgrywek Polskiej Ligi Breaking, której zadaniem będzie wyłonienie najzdolniejszych oraz najbardziej aktywnych tancerzy w naszym kraju. Finaliści Polskiej Ligi Breaking otrzymają możliwość reprezentowania Polski na imprezach o randze europejskiej oraz światowej organizowanej przez WDSF – w tym eliminacji do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 oraz Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich Dakar 2026.

Breakmania rusza już 19 czerwca i potrwa dwa dni. Na najlepszych tancerzy czekają atrakcyjne nagrody. Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.

Pełna plan imprezy:

19 Czerwca 2021 – POLSKA LIGA BREAKING – DZIEŃ PIERWSZY

Miejsce: Kętrzyński Amfiteatr ul. Kajki 2

PLAN IMPREZY:

od 9:00 - rejestracja

I – część do 16 lat:

10:00 – Bboys 1vs1 do 8 lat;

11:00 – Bgirls 1vs1 do 8 lat;

12:00 – Bboys 1vs1 do 11 lat

13:00 – Bgirls 1vs1 do 11 lat

14:00 – Bboys 1vs1 do 16 lat

15:00 – Bgirls 1vs1 do 16 lat

II – część PRO Battle:

17:00 – Bboys 1vs1 pow. 16 lat;

19:00 – Bgirls 1vs1 pow. 16 lat

NAGRODY:

Kategoria Bboys & Bgirls 1vs1 do 8 i 11 lat – I, II i III miejsce - dyplom + nagrody rzeczowe

Kategoria Bboys & Bgirls 1vs1 do 16 lat – I miejsce 200 zł , II miejsce 150 zł , III miejsce 100 zł

Kategoria Bboys & Bgirls 1vs1 pow. 16 lat – I miejsce 600 zł, II miejsce 400 zł, III miejsce 200 zł

20 Czerwca 2021 - BREAKMANIA – HIP-HOP Battle – DZIEŃ DRUGI

Miejsce: Kętrzyński Amfiteatr ul. Kajki 2

PROGRAM IMPREZY:

15:00 – rejestracja

16:00 – prezentacje choreografii grup z Kętrzyńskiego Centrum Kultury

16:15 – HIP-HOP 1vs1 do 8 lat

17:00 – HIP-HOP 1vs1 do 11 lat

18:00 – HIP-HOP 1vs1 do 16 lat

PRO BATTLE

19:00 – HIP-HOP 1vs1 pow. 16 lat

NAGRODY:

- Hip-Hop Battle 1vs1 do 8 i 11 lat – dyplom + nagrody rzeczowe

- Hip-Hop Battle 1vs1 do 16 lat – I miejsce 200 zł, II miejsce 150 zł, III miejsce 100 zł

- Hip-Hop Batte 1vs1 pow. 16 lat – I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 150 zł