Nocna prohibicja od 22 czerwca

Uchwała, którą przygotował radny Daniel Sapiński była pokłosiem wniosków mieszkańców ulicy Mazurskiej, gdzie funkcjonują sklepy monopolowe. Mieszkańcy od wielu miesięcy skarżą się na nocne awantury, hałas, a także spożywanie alkoholu pod oknami. Miasto podjęło działania doraźne – zwiększyło liczbę patroli Straży Miejskiej, ustawiono znak zakazu zatrzymywania się i postoju jak i donice uniemożliwiające zatrzymanie pojazdów na chodniku. To jednak mieszkańców nie usatysfakcjonowało.

Rada już raz o tym debatowała

W ubiegłym roku za ich sprawą stanęła nawet na sesji kwestia ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu, ale rada nie przychyliła się do tej prośby. Jednym z argumentów na „nie” była groźba ograniczenia zatrudnienia w tych sklepach i skutki nie tylko dla ulicy Mazurskiej, a całego miasta, włącznie ze stacjami benzynowymi. Stąd kompromisowy projekt uchwały zgłoszony przez radnego Daniela Sapińskiego, ówczesnego przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Projekt w innym kształcie byłby trudny pewnie do zaakceptowania, więc zasugerowałem się pomysłem z miasta Olsztyn i napisałem podobny projekt, który zakłada ograniczenie sprzedaży alkoholu poza miejscem spożycia (np. sklepy, nie dotyczy restauracji – red.) przy jednoczesnym wzroście limitu na sprzedaż alkoholu o 45 zezwoleń. Tą uchwałą porządkujemy kwestię dotyczącą ulicy Mazurskiej, a jednocześnie umożliwiamy przedsiębiorcom otwarcie nowych punktów i utrzymanie zatrudnienia – mówił na marcowej sesji radny Daniel Sapiński. - Jestem ostatnią osobą, która będzie lekceważyć potrzeby mieszkańców, ale wsłuchałem się też w głos przedsiębiorców – mówi autor uchwały.



Uchwała częściowo zaskarżona

Uchwała została podjęta większością 12 głosów, 8 radnych było przeciw, a 1 wstrzymał się. Jednak uchwała została częściowo zaskarżona do Sądu Administracyjnego przez wojewodę. Chodzi właśnie o zapis zwiększający limit zezwoleń. Teraz Rada musi odpowiedzieć sądowi w tej kwestii i ma na to czas do 17 czerwca. Dlatego też na 15 czerwca zwołana została sesja. Ta decyzja nie wstrzymuje jednak wejścia w życie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych – ten wejdzie w życie za dwa tygodnie. Karą za jego złamanie może być utrata koncesji na sprzedaż alkoholu.

Niechlubną ciekawostką jest, że w Kętrzynie co roku „przepijamy” dziesiątki milionów złotych. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych wyniosła w roku ubiegłym ponad 35 milionów złotych. W latach poprzednich było to 34,5 mln (2019), 33 mln (2018) i 30 mln (2017).

Źródło: Miasto Kętrzyn