Śmiertelny wypadek w gminie Barciany

W gminie Barciany doszło do kolejnej tragedii. Tym razem jedna osoba zginęła w wypadku samochodowym.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 13.00. - Kierujący autem marki FORD Escort z nie wyjaśnionych przyczyn uderzył w przydrożne drzewo. Niestety kierowca poniósł śmierć na miejscu, natomiast pies który z nim podróżował z obrażeniami ciała został zabrany do lecznicy weterynaryjnej - informują strażacy z OSP Barciany.

Wypadek miał miejsce na drodze powiatowej Kąpławki - Kiemławki Małe. - Na prostym odcinku drogi kierujący escortem 68-letni mężczyzna, mieszkaniec Drogosz, z niewyjaśnionych na ten moment przyczyn zjechał początkowo na przeciwległy pas jezdni, a następnie uderzył w przydrożne drzewo - mówi asp. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora.

To kolejne tragiczne zdarzenie w gminie Barciany w ciągu zaledwie kilku dni. W nocy z piątku na sobotę w pożarze w Silginach zginęły dwie osoby: DWIE OSOBY ZGINĘŁY W PŁOMIENIACH

