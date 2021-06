Tragedia w gminie Barciany. Dwie osoby zginęły w płomieniach [ZDJĘCIA]

Do pożaru doszło w nocy z 4 na 5 maja. Strażacy przed godz. 3.00 otrzymali zgłoszenie od przejeżdżającej przez Silginy kobiety. Zgłaszająca podała informację, że pali się budynek znajdujący się w gęstej zabudowie. W pobliżu były inne budynki, stodoła garaże. Nie wiedziała, jednak czy w objętym pożarem domu znajdują się ludzie. Na miejsce natychmiast wysłano służby ratunkowe.

- W momencie, kiedy na miejsce dojechały pierwsze strażackie zastępy pożar był już rozwinięty. Ogniem był zajęty cały dach, a część już zawaliła się do środka - mówi kpt. Kamil Golon, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Był to budynek parterowy z użytkowym poddaszem.Strażacy próbowali odnaleźć ewentualnych mieszkańców. Niestety z uwagi na zawalony dach było to utrudnione. - W trakcie działań gaśniczych znaleziono ciała dwóch osób. Najprawdopodobniej byli to mężczyźni, jednak ich ciała były już całkowicie zwęglone - dodaje kpt. Golon.

Na miejscu trwa obecnie dogaszanie. Nie znane są jeszcze przyczyny pożaru. - Na ten moment ciężko powiedzieć. Dach całkowicie zawalił się do środka. Z budynku zostały jedynie ściany - relacjonuje zastępca komendanta. Szczegółowe okoliczności ustalą funkcjonariusze policji.

W akcji w Silginach brało udział dziewięć zastępów z JRG Kętrzyn, OSP Korsze, OSP Barciany, OSP Drogosze, OSP Srokowo, policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

