Dwukrotnie włamał się do tego samego mieszkania. Został aresztowany na 3 miesiące

Sąd Rejonowy w Kętrzynie na wniosek śledczych zdecydował o tymczasowym aresztowaniu pewnego 20–latka na okres 3 miesięcy. Młody mężczyzna podejrzany jest o to, że w maju dwukrotnie włamał się do jednego z mieszkań na terenie Reszla. Łupem włamywacza padły dwa telefony komórkowe, tablet, laptop, konsola do gier oraz ładowarki do telefonów - wszystko o wartości 5 tysięcy złotych.