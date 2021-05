Znana sieć restauracji zainwestuje w Kętrzynie? Jest szansa na nowe miejsca pracy

McDonald's jest zainteresowany wybudowaniem swojej restauracji w Kętrzynie. Taką informację przekazał burmistrz Ryszard Niedziółka. Trwają dyskusje co do lokalizacji.

Plotki o powstaniu kętrzyńskiego punktu popularnej na całym świecie pojawiały się już od wielu lat. Skończyło się jedynie na internetowych dyskusjach. Teraz nabiera to realnych kształtów. Jak informuje burmistrz Kętrzyna, miejski samorząd już od kilku miesięcy prowadzi rozmowy z tą popularną światową marką. I są już ich pierwsze efekty. - McDonald’s ostatecznie zdecydował się na budowę restauracji w naszym mieście, co niewątpliwie świadczy o pewnej zmianie wizerunkowej Kętrzyna - mówi Ryszard Niedziółka.

Co to oznacza dla Kętrzyna? - Da to wpływy do miejskiej kasy z podatków i kilkadziesiąt nowych miejsc pracy - odpowiada włodarz miasta.

Obecnie toczą się dyskusje na temat lokalizacji inwestycji. Firma Mc'Donalds zaproponowała dwa miejsca. Pierwsze przy Rondzie ks. Rogaczewskiego koło stacji paliw, a drugie to boisko przy ul. Obrońców Westerplatte. - Obie lokalizacje są dziś zajęte. Pierwsza to Ogród Zapachów, druga to lądowisko dla śmigłowców LPR. Oczywiście ogród można przenieść, a lądowisko zbudować bliżej szpitala - mówi Niedziółka.

Burmistrz zwrócił się o opinię w tej sprawie do Rady Miejskiej. Radni zajmą się sprawą w tym tygodniu na spotkaniach komisji. Niektórzy z nich, m.in. Wioletta Czech postanowili wykorzystać Facebooka i na swoich profilach pytają mieszkańców, co sądzą na ten temat.

- Pamiętajmy, że to nie jedyne działki jakie mamy do dyspozycji, a koncern rozmawia też z właścicielami prywatnych nieruchomości. Wybór wbrew pozorom wcale nie jest mały - dodaje Ryszard Niedziółka.

