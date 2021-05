O krok od tragedii. Starsza kobieta ugodziła nożem 10-latka

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 9 maja na jednym z placów zabaw przy ul. Chrobergo w Kętrzynie. Grupa chłopców w wieku od 10 do 15 lat grała w piłkę. - 81-letnia kobieta zwracała im uwagę, żeby nie grali pod jej oknem. Jak sama przyznała, miała ze sobą nóż, żeby przebić im piłkę - mówi asp. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. - Doszło do szarpaniny z 10-latkiem. Kobieta niefortunnie zraniła chłopca w okolice barku - informuje rzeczniczka kętrzyńskich policjantów.

Chłopiec trafił do szpitala w Olsztynie. Na szczęście rana okazała się powierzchowna. - Chłopiec został opatrzony i zwolniony - informuje asp. Piaścik.

Kobieta została zatrzymana, a następnie po złożeniu wyjaśnień zwolniona do domu. - Pod nadzorem prokuratora wyjaśniamy szczegółowe okoliczności - dodaje policjantka.

