Nasze wokalistki wśród najlepszych

W tegorocznym konkursie wokalnym ogółem w pierwszym etapie udział wzięło ponad 250 solistów z całej Polski. Jednak do drugiego etapu, czyli koncertu finałowego trafiło tylko 37 wokalistów. Spośród nich jury wybrało tych "najlepszych" i przyznało nagrody oraz wyróżnienia. Bezkonkurencyjna okazała się być giżycczanka Iryna Ilchyshyn. Sama laureatka Grand Prix była zaskoczona tak wielkim sukcesem. Nagrodą był pobyt dla dwóch osób w hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim oraz 1500 zł.

Pierwsze miejsce wyśpiewała Magdalena Chołuj z Kielc. W nagrodę otrzymała pamiątkową statuetkę, zestaw gitarowy oraz pobyt dla 2 osób w hotelu Zamek Ryn. Drugie miejsce należy do Julii Kaczmarczyk z Elbląga. Do jej rąk oprócz statuetki trafił voucher na pobyt dla dwóch osób w Hotelu "Ognisty ptak" oraz profesjonalny mikrofon. Na trzecim znalazła się Natalia Kawszyn z Kielc, która otrzymała statuetkę i sprzęt audio.



Wyróżnienia, w tym specjalne otrzymali:

Nagroda Specjalna od Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie dla Idy Szebli z Bielawy - przepustka do II etapu warsztatowego Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych "Śpiewajny Poezję" w Olsztynie

Nagroda Specjalna od producenta Marcina Kindli dla Oktawii Bernaś z Ornety - produkcja muzyczna + teledysk i wydanie singla oraz sesja fotograficzna Od Fundacji Zdanowicz Be Creative-Kreatywna Moc Pomagania

Nagroda Specjalna od Sadowsky Music Group dla Dominiki Siwek z Kętrzyna - produkcja muzyczna, nagranie singla.

Wyróżnienia Specjalne: Jagoda Olejarz ze Wschowy oraz Filip Rychcik z Zakroczymia. Nagrody to przelot paralotnią z mistrzem świata Norbertem Nowickim.

Wyróżnienie + Nagroda Dodatkowa dla Antoniny Bielinskiej z Kartuz - trymestr nauki w Akademii Talentów MamaMusicStudio.

Wyróżnienie: Kaja Frankiewicz ze Sławy, Aleksandra Jeznach z Kętrzyna. Nagrody to karty prepaid o wartości 250 zł na zakup profesjonalnych aranżacji muzycznych.

Koncert finałowy swoim recitalem uświetnił uwielbiany przez polską publiczność Robert Janowski. Na fortepianie towarzyszył mu Tomasz Filipczak. Janowski stanął także na czele składu jurorskiego, a obok niego obradowali producenci Marcin Kindla i Robert Sadowski, realizator dźwięku Ryszard Szmit oraz trener wokalny Anna Rybska. - Z dumą muszę powiedzieć, że jestem wręcz powalony poziomem tego festiwalu. Nie było tutaj słabych punktów. Są rzeczy na które szczególnie zwracam uwagę, np. dykcję, sposób przekazu tekstu. Artyści przygotowali się pięknie również pod względem wizualnym. To wyraz szacunku dla sceny - ocenia Robert Janowski. - Niepotrzebnie się godziłem na to jury. Miałem problem ze sprawiedliwym werdyktem. Jakiś jednak musiał zapaść. Dlatego o ostatecznym wyniku decydowały niuanse - dodaje przewodniczący komisji.

Wydarzenie odbyło się po raz trzeci w Kętrzynie. Organizatorzy już planują kolejną edycję. Za rok będzie to już "pełnoletnia" edycja. - Gratuluję organizatorom. Trzeba takie wydarzenia organizować, żeby motywować utalentowanych ludzi. To ważne, żeby mieli gdzie się zaprezentować. Marzę o tym, że kiedyś kogoś zobaczę w telewizji czy na dużej scenie i będę mógł powiedzieć, że to u nas ta osoba stawiała swoje pierwsze kroki - podsumowuje Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna

Justyna Drozd

Wojciech Caruk

fot. Justyna Drozd