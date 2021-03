Burmistrz Kętrzyna wręczył stypendia sportowe i artystyczne [GALERIA]

Sportowcy nagradzani są Kętrzynie od lat, dziś po raz pierwszy w historii wręczono także stypendia artystyczne. Uroczyste wręczenie odbyło się w Ratuszu, w reżimie sanitarnym i w kameralnym gronie. Nagrodzone zostały osoby szczególnie uzdolnione, reprezentujące wysoki poziom artystyczny lub sportowy, jako wyraz uznania dla osiągnięć, a także forma wsparcia dalszego rozwoju. Talenty uhonorowanych są różnorodne. Od muzyki, poprzez taniec, szachy, boks, żeglarstwo czy taekwondo. Najmłodsza stypendystka to Karolina Gawerska, ma zaledwie 8 lat i wielkie sukcesy szachowe na swoim koncie.



- To wielka radość i zaszczyt móc wspierać ludzi, którzy realizując swoje pasje przykładają się do rozwoju kultury, krzewienia kultury fizycznej oraz promocji naszego miasta – mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna. - To Wy jesteście przyszłością. Chcemy Was wspierać i pomagać w dalszym rozwoju. Podbijajcie świat, a przede wszystkim wykorzystujcie swoje wielkie talenty. – dodaje burmistrz.

Tego dnia po raz pierwszy wręczono także Złote Karty Stypendysty, które przez najbliższy rok uprawniać będą m.in. do bezpłatnych wejść do kina, czy na teren miejskich obiektów sportowych. To dodatkowy bonus dla osób wyróżniających się nawet wśród najlepszych, pracujących na tzw. „dobrą markę” Kętrzyna.



- To dodatkowe, można powiedzieć wyjątkowe wsparcie dla Was byście mogli dalej rozwijać się i korzystać do woli z miejskich atrakcji, bo wy jesteście wyjątkowi - powiedział Maciej Wróbel, z-ca burmistrza Kętrzyna, pomysłodawca Złotej Karty Stypendysty.



Podczas uroczystości stypendyści otrzymali także gratulacje oraz drobne upominki.



LISTA STYPENDYSTÓW:



Stypendia sportowe otrzymali:

1. Karolina Gawerska

2. Sara Masiewicz

3. Michał Szawkowski

4. Mikołaj Kłek

5. Ksawery Koper

6. Magdalena Kolbus

7. Izabela Iwaniuk

8. Karolina Kuhn

9. Dominik Jędrej

10. Filip Bednarczyk

11. Michał Michalik

12. Nikola Rogińska

13. Artur Nestorowicz

14. Michał Popławski

15. Danuta Tomczak

16. Jakub Malicki

Stypendia artystyczne otrzymali:

1. Łukasz Samotyha

2. Ziemowit Klimek

3. Aleksandra Jeznach

4. Tomasz Borowski

5. Paulina Prokop

6. Kacper Myśliwiec



Nagrody Burmistrza Miasta Kętrzyn otrzymali:

1. Mikołaj Andrzejczyk

2. Dawid Gołębiowski

3. Tadeusz Snopek

4. Emin Huseynov

5. Kamil Kondej

6. Jarosław Rusiecki

7. Mirosław Kruklis

8. Jerzy Pruszyński

9. Daniel Gołębiowski

Złote Karty Stypendysty otrzymali:

1. Łukasz Samotyha

2. Ziemowit Klimek

3. Aleksandra Jeznach

4. Tomasz Borowski

5. Paulina Prokop

6. Kacper Myśliwiec

7. Sara Masiewicz

8. Mikołaj Kłek

9. Magdalena Kolbus

10. Karolina Kuhn

11. Dominik Jędrej

12. Filip Bednarczyk

13. Michał Michalik

14. Michał Popławski