Chciał ukraść butelkę perfum. Plany pokrzyżował mu funkcjonariusz Straży Granicznej

Oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów otrzymał zgłoszenie, że w jednej z drogerii na terenie miasta został ujęty na gorącym uczynku sprawca kradzieży. Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna stał się agresywny i zaczął się awanturować. We wskazane miejsce pojechali policjanci, którzy ustalili, że 27-letni mieszkaniec miasta został ujęty na gorącym uczynku kradzieży przez funkcjonariusza Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie przebywającego w sklepie w czasie wolnym od służby. O całym zajściu świadek zdarzenia powiadomił personel sklepu, który zaalarmował policjantów.

Jak się okazało łupem 27-latka stały się perfumy o wartości 230 złotych, które to mężczyzna schował do kieszeni spodni. Po interwencji mundurowych skradzione perfumy powróciły w stanie nienaruszonym na półkę sklepową. Policjanci ustalili również, że to nie jedyna kradzież dokonana przez tego mężczyznę w tym sklepie.

Teraz 27-latek ze swojego zachowania wytłumaczy się przed sądem. Grozić mu może kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.