Miał jechać na odwyk, a trafił do aresztu

W środę, 3 marca kwadrans przed godz. 8:00 policjanci z Komisariatu Policji w Korszach pojechali w rejon jednej z posesji przy ul. Mickiewicza w Korszach. Z posiadanych informacji wynikało, że w jednym z mieszkań może przebywać 38-latek na którego został wystawiony przez sąd nakaz celem doprowadzenia mężczyzny do Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Olsztynie.

Funkcjonariusze pojechali we wskazane miejsce i na posesji zauważyli mężczyznę którego wygląd wskazywał, że to ta sama osoba, która jest w zainteresowaniu organów ścigania. Policjanci zatrzymali mężczyznę. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych bazach danych okazało się, że 38-latek poszukiwany jest również przez kętrzyński sąd do odbycia 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu. Mężczyzna został już przewieziony do Zakładu Karnego w Barczewie, gdzie spędzi najbliższe pół roku.

Źródło: KPP Kętrzyn