Kolejni nieodpowiedzialni kierujący zatrzymani przez policjantów.

W środę , 3 marca o godz. 12:30 dzielnicowy z terenu gminy Barciany podczas obchodu w miejscowości Mołtajny zatrzymał do kontroli drogowej jadącego skuterem mężczyznę. Dzielnicowy doskonale wiedział, że 34-latek w ogóle nie powinien siedzieć za kierownicą jednośladu ponieważ w 2018 roku kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości (wtedy to ten sam dzielnicowy wykonywał z mężczyzną czynności) i Sąd Rejonowy w Kętrzynie orzekł wobec mężczyzny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych obowiązujący do września 2022 roku. Teraz kierujący za złamanie sądowego zakazu odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Również w środę o godz. 13:30 policjanci z Komisariatu Policji w Korszach na ul. Mickiewicza zauważyli, że za kierownicą VW siedzi znany im osobiście z wcześniejszych interwencji mężczyzna, który kieruje autem nie mając do tego uprawnień. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali kierującego oraz pojazd do kontroli drogowej. Jak się okazało mieszkaniec gminy Korsze nie dość, że kierował pojazdem bez prawa jazdy to dodatkowo okazało się, że jest pijany. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że 45-latek ma 1 promil alkoholu w organizmie. Teraz mężczyzna stanie przed sądem. Odpowie zarówno za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz wykroczenie kierowania pojazdem bez uprawnień.

Źródło: KPP Kętrzyn