Wyjątkowe portrety wyjątkowych kętrzynianek, cz. 1

AGNIESZKA PREWEDA

Trenerka piłki siatkowej, pani sędzia sportowy



Agnieszka studiowała biologię. Uważała, że biologia jest nauką wyjątkową, gdyż zajmuje się badaniem życia. Podczas studiów poznała swoją wielką miłość i przeniosła się do Kętrzyna. Rozpoczęła pracę biolożki w kętrzyńskiej szkole. Do życia potrzebna jest nam także aktywność fizyczna. Stąd jej decyzja o kolejnym kierunku- wychowaniu fizycznym. W Toruniu żyła sobie dziewczyna, która swą miłość dzieliła między biologię i aktywność fizyczną. Na imię miała Agnieszka.Agnieszka studiowała biologię. Uważała, że biologia jest nauką wyjątkową, gdyż zajmuje się badaniem życia. Podczas studiów poznała swoją wielką miłość i przeniosła się do Kętrzyna. Rozpoczęła pracę biolożki w kętrzyńskiej szkole. Do życia potrzebna jest nam także aktywność fizyczna. Stąd jej decyzja o kolejnym kierunku- wychowaniu fizycznym.

Dla Agnieszki sport jest jak tlen. Najbardziej lubi piłkę siatkową. To z nią związała swoją przyszłość. Została nauczycielką wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie oraz trenerką piłki siatkowej młodych kętrzynianek w Miejskim Klubie Sportowym MOSiR w Kętrzynie. Pasję do sportu wzorcowo dzieli z wychowaniem trójki dzieci, które po Mamie odziedziczyły miłość do wszelkiej aktywności fizycznej. Liczne sukcesy jej podopiecznych stale motywują ją do działania. Uzyskała uprawnienia trenerskie Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz sędziowskie Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej. Odnajduje też czas na zasiadanie w Zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej. Znalazła się w zaszczytnym gronie trenerek roku 2018 na Warmii i Mazurach.

Agnieszka Preweda stała się filarem i promotorem piłki siatkowej w Kętrzynie.

ALEKSANDRA JEZNACH

Wokalistka



Tak rozpoczęła się jej przygoda z muzyką, która na naszych oczach przerodziła się w wielką miłość. Ola była wrażliwą i delikatną dziewczynką. Kiedy pewnego dnia w szkole ogłosili konkurs piosenki, Ola postanowiła, że weźmie w nim udział wykonując utwór Śpiewam i Tańczę. Miała wówczas siedem lat.Tak rozpoczęła się jej przygoda z muzyką, która na naszych oczach przerodziła się w wielką miłość.

Ola na co dzień jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie, gdzie pod okiem nauczyciela Jarosława Olejnika wraz z innymi wokalistkami tworzy grupę Wrzaski i Krzyki.

Pracowita, zaangażowana i niebywale uzdolniona. Mając u boku wspierających rodziców i dziadków podbija wszystkie konkursy, najpierw na szczeblu miejskim, później wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Nie sposób wymienić wszystkich, ale warto wspomnieć, że w 2019 roku w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie "Pamiętajmy o Osieckiej" zdobyła trzecie miejsce, a jury uznało ją za najlepiej zapowiadający się młody talent. Marzy o duecie z panem Markiem Piekarczykiem, a także o roli w musicalu.





MONIKA DARMOFAŁ-KARANOWSKA

Pedagożka, wolontariuszka

Aleksandra Jeznach stale pielęgnuje swój talent i wiemy, że w przyszłości zostanie jedną z najsłynniejszych wokalistek świata. Była sobie rudowłosa, filigranowa Kobieta, która miała olbrzymie serce. Na imię miała Monika.

Od najmłodszych lat angażowała się w mniejsze i większe przedsięwzięcia charytatywne. Jako nastolatka wzięła udział w zbiórce pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A to był dopiero początek…

Uzyskała dyplom, została pedagożką w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego i zaczęła uczyć młode osoby jak stać się dobrym człowiekiem. Od lat prowadzi Maraton Pisania Listów (Write For Rights) organizowany przez Amnesty International, który jest największą globalną akcją na rzecz praw człowieka. Amnesty International Polska wyróżniło Monikę zaszczytnym tytułem Wolontariuszka Roku 2020 w kategorii edukacja. Nie jest obojętna także na sprawy naszej planety, dlatego w niezwykle kreatywny sposób prowadzi w szkole europejski Tydzień Edukacji Globalnej. Jej serce stale bije dla WOŚP-u, dlatego została koordynatorką szkolnego wolontariatu. Nie boi się poruszać ważnych tematów. Uczy młode kętrzynianki, żeby brać życie w swoje ręce. Wspólnie wspierają kobiece akcje. Podczas Dnia Różowej Wstążki dołączyły do programu Daj Włos realizowanego przez Fundację Rak'n'Roll Wygraj Życie. Jako jedna z czterdziestu osób w Polsce dostała się do Projektu „Tak! dla edukacji seksualnej w całej Polsce” realizowanego przez Spunk Fundacja Nowoczesnej Edukacji z Łodzi. Razem z Fundacją Akcja Menstruacja dba o stały dostęp do środków higienicznych.

Monika Darmofał-Karanowska każdego dnia udowadnia, że silne osoby mogą przenosić góry.

MARTA ŻUKOWSKA

Pedagożka, ambasadorka czynienia dobra

Pewna dziewczynka o imieniu Marta od małego wyróżniała się radością, energią i niezwykłą empatią. Wrażliwa na ludzkie cierpienie nie potrafiła przejść obojętnie obok stroskanej osoby.

Będąc już dorosłą Kobietą nie utraciła młodzieńczego zapału i dziecięcej radości. Jest wolontariuszką Drużyny Szpiku w Barcianach oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spełnia się jako nauczycielka w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 3. Stworzyła Szkolno-Przedszkolny Klub Wolontariatu. W najmłodsze pokolenia wlewa moc "sprawczości". Uczy, że czyniąc dobro można zmienić świat. Razem z maluszkami włącza się w akcje charytatywne na rzecz Domu Pomocy Społecznej czy schroniska dla zwierząt. Była jedną z inicjatorek serca na nakrętki. Jej zaangażowanie płynie z potrzeby serca, a nie dla poklasku. Jak nikt inny potrafi zarażać ludzi chęcią niesienia pomocy. W przeprowadzone przez nią akcje włączają się nie tylko dzieci, ale także ich rodzice i inni wychowawcy.

Marta Żukowska sieje dobro, którego żniwa zbierzemy w kolejnych pokoleniach.

WIOLETTA SOSNOWSKA

Pedagożka, trenerka piłki siatkowej

Bożeną Bąk na korcie badmintonowym by stoczyć swój najważniejszy bój. Był to rok 1992. Wioletta była jedną z pięciu reprezentantek Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. W deblu kobiet zajęły 5. miejsce. Był piękny dzień, kiedy Wioletta stanęła wraz zna korcie badmintonowym by stoczyć swój najważniejszy bój. Był to rok 1992. Wioletta była jedną z pięciu reprezentantek Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. W deblu kobiet zajęły 5. miejsce.

Wioletta szczerze kocha sport. Sport towarzyszył jej przez całe życie. Sport ją odnalazł. Odnalazł ją, gdy nawet nie przypuszczała, że będzie mogła zarabiać na życie, robiąc coś, co kocha. Swą miłość przekazuje uczniom prowadząc lekcje wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 4 oraz podopiecznym sekcji siatkarskiej. Utworzyła i jest prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego BAD-MAX. Zapisała Szkołę do Drużyny Energii, dzięki czemu cała Polska mogła zobaczyć jak dzielnie radzą sobie dzieci z kętrzyńskiej czwórki w zmaganiach sportowych. Szkoła ostatecznie w rywalizacji sportowej zajęła 3 miejsce w Polsce, pokonując setki szkół po drodze, a finał zmagań odbył się na Bursztynowym Stadionie w Gdańsku. Dzieci i młodzież doceniają ją za profesjonalizm, rzetelność, niespotykaną cierpliwość i pasję.

Wioletta Sosnowska swoich wychowanków uczy, że pokora i wytężona praca nadają naszemu życiu sens oraz są inspiracją dla wszystkich dookoła.

DOROTA GWARDA

Pedagożka, Kobieta do zadań specjalnych



Będąc już dorosłą Kobietą nadal zadziwia swoim optymizmem, otwartością i pasją. Dorota po prostu kocha życie. Z miłością podchodzi do wszystkich jego aspektów. Prywatnie kochająca Mama, u której jest zawsze schronienie i otwarte drzwi dla wszystkich. Zawodowo spełnia się jako pedagożka w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie z wielką energią, sercem i życzliwością angażuje dzieci i młodzież do udziału w wielu konkursach, festiwalach, przeglądach. Miłość do muzyki przelewa na swoich uczniów prowadząc zespół muzyczny Jedyneczki. Jest niezwykle zaangażowana w życie kulturalne nie tylko szkoły, ale i całego miasta. Była sobie mała dziewczynka, nazywała się Dorotka. Dorotka była istnym wulkanem energii. Była szybsza niż wiatr, a jej głowa była pełna pomysłów. Wszyscy stale zastanawiali się skąd ona czerpie te siły.Będąc już dorosłą Kobietą nadal zadziwia swoim optymizmem, otwartością i pasją. Dorota po prostu kocha życie. Z miłością podchodzi do wszystkich jego aspektów. Prywatnie kochająca Mama, u której jest zawsze schronienie i otwarte drzwi dla wszystkich. Zawodowo spełnia się jako pedagożka w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie z wielką energią, sercem i życzliwością angażuje dzieci i młodzież do udziału w wielu konkursach, festiwalach, przeglądach. Miłość do muzyki przelewa na swoich uczniów prowadząc zespół muzyczny Jedyneczki. Jest niezwykle zaangażowana w życie kulturalne nie tylko szkoły, ale i całego miasta.

Dorota Gwarda udowadnia, że jeżeli robi się coś co się kocha, nie przepracuje się ani jednego dnia.

