Kina otwarte na dwa tygodnie. "Gwiazda" czeka na widzów

Zgodnie z nowymi zarządzeniami rządowymi od 12 lutego swoje drzwi otwierają m.in. kina. Domy kultury na możliwość organizacji imprez muszą poczekać. Ci, którzy liczyli, ze Walentynki spędzą ze swoją drugą połówką na filmowym seansie w kinie mają powody do radości. Od 12 lutego po kilkumiesięcznej przerwie ruszają kina niemal w całej Polsce. Filmowe seanse będzie można również obejrzeć w Kinie "Gwiazda", działającym w strukturze Kętrzyńskiego Centrum Kultury. - Samo to, że możemy wrócić do kultury i rozrywki przy zamkniętych restauracjach i innych ośrodkach to jest tak naprawdę w tej chwili jedyna forma spędzenia wolnego czasu – podkreśla Małgorzata Łastówka, pracownik kina.

Na pierwszy "ogień" pójdą: melodramat "After 2", thriller z m.in. Mickiem Jaggerem i Donaldem Sutherlandem "Obraz pożądania" oraz bajka dla dzieci "Trolle 2". Bilety można już kupować w kasie kina lub rezerwować na stronie internetowej www.kino.ketrzyn.pl. Warunkiem zakupu biletu jest wypełnienie formularza, który należy oddać przed wejściem na salę. Dokument znajdziemy zarówno w kinie, jak i na stronie internetowej. Co ważne - zgodnie z zarządzeniem obowiązuje limit do 50% widowni, obowiązek zasłaniania ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu oraz zakaz konsumpcji na sali kinowej. - Informację o możliwości otwarcia kina przyjęliśmy z dużym entuzjazmem. Jednak wznowienie działalności kina to skomplikowany proces. Do tego musieliśmy się dobrze przygotować pod względem umów z dystrybutorami. Propozycje z ich strony zaczęły spływać od poniedziałku. Musieliśmy je przeanalizować pod kątem potencjalnej oglądalności i sprawdzić, czy są dla nas korzystne finansowo. Liczę na to, że w jakimś stopniu uda się nam zaspokoić filmowy "głód" naszych mieszkańców - mówi Bartłomiej Zdanowicz, dyrektor Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Przypomina też, że ze względów pandemicznych wiele wyczekiwanych premier zostało przesuniętych w czasie. Przykładem może być m.in. najnowsza część przygód Jamesa Bonda, którą w kinach na całym świecie będzie można zobaczyć dopiero jesienią.

Według rządowego rozporządzenia nowe zasady będą obowiązywały na razie przez dwa tygodnie – do 26 lutego.

Wojciech Caruk

Justyna Drozd