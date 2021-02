Orkiestra aktualizuje wynik i... gra dalej [GALERIA]

Centrum dowodzenia kętrzyńskiego Sztabu funkcjonowało w niedzielę już od godz. 5.00 w Hali MOSiR przy ul. Kazimierza Wielkiego. Mimo mroźnej aury chętnych do kwestowania nie brakowało. - Gramy z Orkiestrą od czterech lat - mówi pani Monika, która co roku kwestuje ze swoją obecnie 9-letnią córką Julką. - Chciałyśmy w tym roku w związku z COVID-em zrezygnować, ale stwierdziłyśmy, że mimo jednak tej sytuacji też chcemy dorzucić swoją cegiełkę - dodaje.

Mimo braku koncertów, atrakcji nie zabrakło. Pod Halą MOSiR można było obejrzeć m.in. prezentację motocykli i samochodów, ciągnik gąsienicowy, pojazd militarny Sztabowozu. Dzięki współpracy z Klubem HDK PCK przy Placówce Straży Granicznej w Barcianach pod halą stanął krwiobus. Chętnych do oddania było 39 osób. Ostatecznie od 36 pobrano 16 200 ml krwi.

Atrakcje kętrzyńskiego sztabu przeniosły się do internetu. Na fb Sztab WOŚP Kętrzyn można obejrzeć m.in. krótki film o otolaryngologii, występy kętrzyńskich przedszkolaków oraz fragmenty koncertu z 22. Finału WOŚP w 2014 roku. - Dla nas ważne jest to, że w ogóle udało nam się w tym roku zagrać. Może trochę ciszej, ale nie odłożyliśmy "instrumentów" do szafy - mówi Janusz Mazurkiewicz, który organizuje WOŚP w Kętrzynie od trzeciego finału.

31 stycznia doliczono się kwoty 93 447, 75 zł. W kolejnych dniach wzrosła ona do prawie 96 tysięcy. To jeden z najlepszych wyników w województwie. Wiele wskazuje na to, że w gronie miast powiatowych lub na prawach powiatu lepsze wyniki zanotowano w Olsztynie, Elblągu i Ełku. A to jeszcze nie koniec. Ostateczny wynik poznamy za kilka tygodni. - Jeszcze do 14 lutego trwają nasze aukcje allegro. Przez jakiś czas w siedzibie naszego sztabu przy ul. Dworcowej będzie funkcjonowała też bezpośrednia wyprzedaż - mówi Mariusz Kirszyński, szef kętrzyńskiego sztabu. Informacje o licytacjach można znaleźć na facebookowym profilu Sztab WOŚP Kętrzyn. Co można wylicytować na ok. 50 aukcjach? M.in. gadżety WOŚP, gadżety i płyty z autografami zespołu Nocny Kochanek, gadżety Miasta Kętrzyn, vouchery na sesje fotograficzne, usługi barberskie, przejażdżki motocyklowe czy wykonanie tortu oraz zegary ścienne od Sztabowozu. Oprócz allegro część przedmiotów będzie sprzedawana od 8 do 19 lutego w siedzibie sztabu przy ul. Dworcowej 10b. Listę sprzedawanych przedmiotów wraz z cenami będzie można znaleźć już 7 lutego na facebooku kętrzyńskiego sztabu.

Podczas niedzielnego kwestowania rekordziści w swoich puszkach mieli ponad 3 tys. złotych. Najwięcej, bo 3247,95 zł zebrał Karol Stefański z Kętrzyna. Niewiele mniej, bo 3220,45 zł miała w puszce kwestująca po raz pierwszy Marta Kamińska, Wójt Gminy Barciany. - Skłoniła mnie do tego chęć pomagania innym. WOŚP zawsze wspierałam finansowo i organizacyjnie przy różnych imprezach. Przyszedł więc czas na debiut z puszką. Jako wójt chciałam też pokazać mieszkańcom, że warto pomagać i można pomagać. Nie jest to trudne - mówi Kamińska. Na swoim facebooku przeprowadziła licytację swojego urzędowego "fotela", który osiągnął wartość 500 złotych. - Licytację wygrał pan Karol Gastołek, który voucher przekazał dla Szkoły Podstawowej w Barcianach. Dziecko z klas VI-VIII, które będzie miało najwyższą średnią w ostatni dzień roku szkolnego lub pierwszy dzień wakacji obejmie urząd wójta na jeden dzień - dodaje wójt Barcian. Do pomocy włączyli się również inni wolontariusze z gminy Barciany, którzy zbierali pieniądze na terenie kilku miejscowości. Swoją cegiełkę dołożyli też strażacy-ochotnicy z OSP Barciany, którzy wystawili na licytację zwiedzanie remizy i przejazd strażackim wozem. Aukcja zamknęła się kwotą 900 złotych.

Wolontariusze pojawili się również na ulicach Korsz. Tam działał sztab zarejestrowany przy Szkole Podstawowej. Efekt zbiórki to 6704,76 zł. W Srokowie sztab działający przy Gminnym Ośrodku Kultury zebrał 9 359,49 zł. Łącznie w powiecie kętrzyńskim doliczono się (stan na 04.02, godz. 10.00) kwoty ok. 112 064,35.



Wojciech Caruk