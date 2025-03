Wydajemy coraz więcej na psy i koty

Rynek karmy i przysmaków dla zwierząt domowych przekroczy w tym roku 5 mld zł. Sprzedaż napędza rosnący popyt, a także promocje oraz zainteresowanie produktami specjalistycznymi i premium - pisze w poniedziałek "Puls Biznesu".

Gazeta, powołując się na szacunki ekspertów Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych (FEDIAF), podaje, że w Polsce żyje już 8 mln psów i 7 mln kotów. "W pięć lat przybyło ich milion. Rośnie też rynek karmy — w 2024 r. jego wartość przekroczyła 4,9 mld zł, co oznacza 10-procentowy wzrost rok do roku — wynika z danych platformy YouGov. Jego motorem jest nie tylko rosnący popyt" - czytamy.

Według sekretarza generalnego Polskiego Stowarzyszenia Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych Polkarma Macieja Przeździaka, w Polsce - podobnie jak w całej Europie - widzimy trend humanizacji zwierząt domowych oraz trend zastępowania posiadania dzieci posiadaniem zwierząt domowych.

"W wyniku obu tych trendów Polacy wydają coraz więcej pieniędzy na swoich pupili. Coraz powszechniejsze jest podawanie gotowej, bezpiecznej i pełnowartościowej karmy zamiast resztek. Na dynamikę rynku karmy dla psów i kotów wpływa też inflacja oraz zróżnicowanie kanałów dystrybucji. Sieci handlowe coraz częściej poszerzają ofertę dla właścicieli zwierząt, co napędza konkurencję i jednocześnie zwiększa dostępność produktów. Co więcej, po pandemii COVID-19 widzimy szybki rozwój e-commerce i specjalistycznych sklepów zoologicznych online" - mówi Przeździak. (PAP)

Zamiast kupować pieska lub kotka lepiej adaptować zwierzę ze schroniska, na przykład ze schroniska w Pudwagach

Zapraszamy wszystkich chętnych do adopcji zwierząt z naszego schroniska do odwiedzenia naszej placówki. Nasz wykwalifikowany personel udzieli wszelkich informacji i dopełni niezbędnych formalności abyś szybko mógł zabrał Twojego czteronożnego przyjaciela do swojego dom.

Wszystkie czworonogi, które ukończyły kwarantannę (jest to 15 dni licząc od dnia przyjazdu zwierzęcia do schroniska) oczekują na dom. Wydane zwierzęta są: zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz chorobom zakaźnym, odrobaczone oraz sterylizowane/kastrowane. W chwili adopcji pracownik schroniska przekazuje osobie adoptującej książeczkę zdrowia psa bądź kota.

Adoptując zwierzę ze schroniska stajesz się jego pełnoprawnym opiekunem po 14 dniach od zawarcia umowy. Po tym czasie nie możesz już oddać zwierzęcia do schroniska bez względu na okoliczności.

Kontakt : tel. 601 677 115 lub schronisko@e-ketrzyn.pl

oprac. ih