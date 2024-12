Kierujący autobusem potrącił na pasach dwie kobiety. Policjanci apelują do użytkowników dróg o rozwagę

W Kętrzynie doszło do potrącenia na przejściu dla pieszych. Kierowca autobusu potrącił dwie kobiety. Jedna z nich z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Kierowca był trzeźwy. Kętrzyńscy policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia oraz apelują zarówno do pieszych, jak i kierowców o wzmożoną ostrożność. Warunki drogowe są trudne, a widoczność ograniczona!

We wtorek (17.12.2024 r.) około godz. 11:00 oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów otrzymał zgłoszenie o potrąceniu osoby pieszej. Z przekazanych informacji wynikało, że do zdarzenia doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych na ul. Pocztowej w Kętrzynie. We wskazane miejsce natychmiast zostały wysłane służby ratunkowe.

Policjanci ustalili, że kierujący autobusem, 63-letni mężczyzna, zjeżdżając z ronda im. Romana Dmowskiego w ul. Pocztową, nie zachował należytej ostrożności i uderzył pojazdem w dwie kobiety przechodzące przez oznakowane przejście dla pieszych.

W wyniku zderzenie, jedna z kobiet, 63-latka nie odniosła poważniejszych obrażeń, natomiast 71-latka z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Kierujący autobusem mężczyzna był trzeźwy. Autobusem podróżował sam kierowca.





Musimy pamiętać, że każdy kierowca, dojeżdżając do oznakowanego przejścia dla pieszych, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność. Oznacza to, że należy zwolnić i obserwować otoczenie oraz ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim oraz omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się przed pasami celem udzielenia pierwszeństwa osobom pieszym. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia podjęli decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy 63-latkowi. Niestety jest to kolejne groźne zdarzenie z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego w powiecie kętrzyńskim. Mając na uwadze te zdarzenia, policjanci apelują do uczestników ruchu o rozsądek oraz ostrożność na drodze.

Piesi także mają szereg obowiązków. Zapis w ustawie prawo o ruchu drogowym, który zabrania pieszym korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych.

Apelujemy do niechronionych uczestników ruchu drogowego o używanie elementów odblaskowych, nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale na wszystkich nieoświetlonych drogach. Korzystanie z odblasków kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszych i rowerzystów, dając kierowcy czas na wyminięcie lub wyhamowanie w sytuacji, gdy może dojść do zderzenia. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym należy bezwzględnie zadbać o bycie widocznym na drodze.