Zgłosił, że na posesji leży ludzkie ciało

Niestety pomimo tego, że każdy z nas powinien doskonale znać cel zastosowania numeru alarmowego, to policyjna praktyka dowodzi, że w społeczności wciąż spotykamy się z bezmyślnymi zachowaniami mieszkańców, którzy niepotrzebnie angażują służby.

Przypominamy, że numer alarmowy 112 powinien być wybierany tylko w nagłych przypadkach. Pamiętajmy, że bezpodstawnie powiadamiając służby ratunkowe, narażamy na realne niebezpieczeństwo osoby, które w tym momencie mogą potrzebować pilnej pomocy. Policjanci nie mają pobłażania wobec tych, którzy to lekceważą.

W sobotę (14.12.2024 r.) około godz. 13:30 policjanci otrzymali pilne zgłoszenie, z którego treści wynikało, że na jednej z posesji w gm. Barciany ma leżeć ludzkie ciało. We wskazane miejsce natychmiast udali się funkcjonariusze. Jak się okazało, żadnego ciała nie było, a zgłaszający był pijany. Wkrótce za bezpodstawne wezwanie służb ratunkowych 61-letni mężczyzna odpowie przed sądem.

Osoby, które bezpodstawnie wzywają służby ratunkowe, muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną. Nieuzasadnione wezwanie stanowi wykroczenie z art. 66 kodeksu wykroczeń – zgodnie z nim:

§ 1. Kto:

1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,

2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.

Numer telefoniczny 112 to numer alarmowy i należy z niego korzystać z rozwagą, ponieważ jest on narzędziem służącym do ratowania mienia, zdrowia i życia!