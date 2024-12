Postawił na nogi służby. Zgłosił, że zabił człowieka

Policjanci dość często wzywani są do podjęcia interwencji zupełnie bez uzasadnienia. W tym czasie mogliby pilnować porządku w innych miejscach, a nawet nieść pomoc naprawdę potrzebującym osobom. Policjanci codziennie realizują wiele interwencji, które zgłaszane są za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Część z nich dotyczy zdarzeń drogowych, inne nieporozumień rodzinnych. Każde zgłoszenie mundurowi traktują bardzo poważnie. Bywają jednak takie telefony, po których wszystkie służby ratunkowe stawiane są w stan najwyższej gotowości. Kiedy dochodzi do realizacji interwencji okazuje się, że zgłaszający bezpodstawnie wezwał patrol. Tak też i było w tym przypadku.

Oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów otrzymał zgłoszenie z treści którego wynikało, że w jednej z miejscowości w gminie Kętrzyn zgłaszający uderzył kołkiem w głowę mężczyznę, który leży i najprawdopodobniej zabił go. Zgłoszenie to wymagało natychmiastowej interwencji służb dlatego we wskazane miejsce niezwłocznie wysłano służby ratunkowe. Będący na miejscu policjanci ustalili, że przekazana informacja jest fałszywym alarmem, a zgłaszający 71-latek jest pijany i na numer alarmowy zadzwonił tylko po chciał dać zajęcie policjantom. Za bezpodstawne wezwanie służb mężczyzna odpowie przed sądem.

To już nie pierwsza taka sytuacja, którą zgłaszał ten sam mężczyzna. Kilka dni wcześniej również dzwonił na numer alarmowy twierdząc, że potrzebuje pomocy bo źle się czuje jest słaby i będzie umierał. Służby na miejscu stwierdziły, że oprócz wypitego alkoholu i bujnej wyobraźni zgłaszającego nic mu nie dolega. Jeszcze wcześniej 71-latek dzwonił po pomoc bo udusił innego mężczyznę i ciało jest za jednym ze sklepów. Na miejscu policjanci stwierdzili, że zgłaszający jest w stanie upojenia alkoholowego i zgłoszenie jest nieprawdziwe. W każdym z przypadków policjanci skierowali wobec mężczyzny wniosek o ukaranie.

Interweniując w sytuacjach, gdy nie są potrzebni, funkcjonariusze poświęcają czas, który powinien zostać przeznaczony na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. A przecież mogliby wtedy udzielać pomocy tym, którzy naprawdę jej potrzebują.

Kętrzyńscy policjanci od stycznia 2024 roku sporządzili 38 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kętrzynie za wywołanie fałszywego alarmu.

Funkcjonariusze przypominają, że w przypadku bezpodstawnego wezwania Policji należy liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Policjanci po raz kolejny przypominają - na numery alarmowe dzwońmy tylko w uzasadnionych przypadkach. Za bezpodstawne wezwanie służb ratunkowych zgodnie z art. 66 Kodeksu wykroczeń sprawca podlega karze aresztu , karze ograniczenia wolności lub karze grzywny do 1500 złotych.