Bijemy razem rekord frekwencji na parkrun Polska!

Oznacza to, że parkrun jest jedynym z największych wydarzeń w Polsce, obok takich imprez jak Wings for Life czy Bieg Niepodległości Warszawa.



5 października parkrun Polska zamierza ustanowić nowy rekord, gromadząc tej soboty na swoich trasach 10 tysięcy uczestników biegających, truchtających, maszerujących lub pomagających w ramach wolontariatu.



Czym jest parkrun?

parkrun to globalna inicjatywa społeczna, która w każdą sobotę o 9 rano oferuje bezpłatnie możliwość pokonania 5-kilometrowego dystansu w swobodnej i przyjaznej atmosferze. Nie chodzi o rywalizację czy pobicie jakiegoś konkretnego rekordu, ale o dobre samopoczucie wynikające z aktywności fizycznej i bycia częścią społeczności. Nieważne, czy biegasz, maszerujesz, czy jesteś wolontariuszem – każdy jest mile widziany.

We wszystkich lokalizacjach parkrun dokonywany jest pomiar czasu uczestników, którzy mają ze sobą swój indywidualny kod kreskowy parkrun. Nie ma jednak limitu czasu pokonania trasy i nikt nie jest ostatni, ponieważ na końcu do mety dociera wolontariusz zamykający stawkę. parkrun jest otwarty na wszystkie osoby, niezależnie od wieku, płci, pochodzenia, możliwości fizycznych, umysłowych czy poziomu sprawności fizycznej.

Początki parkrun

parkrun został zainicjowany w 2004 roku przez Paula Sintona-Hewitta w Bushy Park w Londynie. Tego dnia spotkanie ukończyło 13 uczestników wspieranych przez pięciu wolontariuszy. 20 lat później ponad 370 000 osób na całym świecie każdej soboty bierze udział w spotkaniu parkrun w jednej z 2608 lokalizacji w 23 krajach. W sumie ponad 9,5 miliona osób jest zarejestrowanych jako uczestnicy parkrun.

parkrun w Polsce i Kętrzynie

W Polsce społeczność parkrun stale się powiększa: co tydzień rejestruje się ponad 400 nowych uczestników, a w każdą sobotę w spotkaniach bierze udział około 6000 osób. Od momentu powstania parkrunu w październiku 2004 roku parkrun Polska odnotował ponad 156 000 rejestracji, a w 97 lokalizacjach w całym kraju uczestnicy przekroczyli linię mety ponad 1 490 000 razy i ponad 262 000 razy pełnili rolę wolontariuszy.

W Kętrzynie parkrun Jezioro Górne jest organizowany przez lokalnych wolontariuszy od 27.10.2018 r.. W organizacji 242 spotkań uczestniczyło 151 wolontariuszy, oferując 475 biegaczom i maszerującym możliwość wspólnego uczestniczenia w aktywności fizycznej.

– W parkrun Jezioro Górne Kętrzyn zawsze spotkasz się z ciepłym i przyjaznym przyjęciem – mówi Miłosz, koordynator lokalizacji. – Oczywiście mierzymy czas uczestników, ale tak naprawdę bardziej chodzi o udział i wspólny czas z osobami, które poznajesz na spotkaniach parkrun. Możesz biegać, maszerować lub pomagać jako wolontariusz – to ty decydujesz. Dodatkowo najlepsze jest to, że masz to zawsze za darmo!

Korzyści zdrowotne z uczestnictwa w parkrun

Badanie przeprowadzone przez Advanced Wellbeing Research Centre na Uniwersytecie Sheffield Hallam pokazuje, że osoby regularnie biorące udział w spotkaniach parkrun są zdrowsze pod względem fizycznym i psychicznym oraz szczęśliwsze. Spotkania parkrun mają pozytywny wpływ szczególnie na osoby, które wcześniej były mało aktywne, gdyż motywują je do większej aktywności fizycznej poza parkrunem. 95% z nich deklaruje, że oprócz parkrunu bierze udział w innych zajęciach sportowych.

Dyrektor generalny Russ Jeffreys: – Naszym celem jest stworzenie zdrowszej i szczęśliwszej planety. Jako globalna organizacja charytatywna zajmująca się zdrowiem i dobrym samopoczuciem dążymy do poprawy zdrowia i samopoczucia jak największej liczby osób.

Ale żeby zrozumieć „efekt parkrun”, trzeba po prostu samemu tego doświadczyć. Stąd ten ambitny cel, żeby 5 października 2024 roku 10 tysięcy osób uczestniczyło wspólnie w aktywności fizycznej w jednej z 97 lokalizacji parkrun w Polsce.

Weź udział w parkrun

Aby wziąć udział w parkrun, należy dokonać jednorazowej, bezpłatnej rejestracji na stronie internetowej www.parkrun.com.co.nl/register/. Zarejestrowana osoba otrzymuje indywidualny kod kreskowy, dzięki któremu może wziąć udział w spotkaniach parkrun w dowolnej lokalizacji na świecie.

parkrun zaprasza wszystkie osoby, które chcą być częścią tego globalnego ruchu – jako biegacz, maszerujący czy wolontariusz. Razem możemy sprawić, że świat stanie się zdrowszym i szczęśliwszym miejscem.

