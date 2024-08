Misja: jeansy idealne

Fason ma znaczenie

Nigdy nie pamiętasz, czym różni się flare od loose? Określenia slim albo chino nie za wiele Ci podpowiadają? Nie ma problemu: poniżej znajdziesz krótką ściągawkę, która tłumaczy, jak wyglądają dane kroje:

- Joggery – ich nogawki zakończone są ściągaczem z wszytą gumką, często mają sznurek do regulacji obwodu w pasie.- Skinny – mocno dopasowane w biodrach i kroku, z wąską nogawką. Świetne, jeśli lubisz obcisłe ubrania.- Slim – są nieco obszerniejszą wersję modelu skinny – podkreślają sylwetkę, jednak nie są aż tak mocno dopasowane. Loose – mają prostą, obszerną nogawkę i luźno leżą w biodrach.- Regular – to najbardziej klasyczne ze wszystkich modeli: ani nie opinają zbytnio sylwetki, ani nie są luźne.- Wide leg – jak sama nazwa wskazuje, mają bardzo szeroką, lekko rozszerzającą się nogawkę.- Cargo – to określenie w nazwie modelu sugeruje, że posiada dodatkowe naszyte kieszenie, otwarte lub z patkami.