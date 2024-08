Zła passa jednośladów na drogach powiatu kętrzyńskiego

Sezon motocyklowy w pełni. Funkcjonariusze policji zwracają również uwagę na kierowców jednośladów, którzy należą do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. W powiecie kętrzyńskim doszło ostatnio do kilku zdarzeń z ich udziałem.

W czwartek, 8 sierpnia ok. godz. 19:00 oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym do którego doszło na drodze między miejscowościami Święta Lipka - Staniewo (gm. Reszel). Z przekazanych informacji wynikało, że zderzył się motorowerzysta z samochodem. Na miejsce zostały skierowane służby ratunkowe. Policjanci ustalili, że kierujący motorowerem 37-latek na łuku drogi jadąc w kierunku miejscowości Staniewo zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka oplem, którym podróżowały trzy osoby. W wyniku zdarzenia 37-letni kierowca jednośladu z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Kierowcy opla oraz pasażerowie nie odnieśli obrażeń. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości kierującego oplem nie budziło zastrzeżeń, natomiast badanie stanu trzeźwości motorowerzysty wykazało 0,3 promila alkoholu w jego organizmie. Została również od niego pobrana krew do badań.



Zdarzenie na trasie Święta Lipka - Staniewo / fot. KPP Kętrzyn

Brak wyobraźni i zdrowego rozsądku - tak można podsumować zachowanie mieszkańca gminy Kętrzyn, który mając 3 promile alkoholu w organizmie, wsiadł na motorower i uderzył w tył audi. Do zdarzenia doszło w sobotę, 10 sierpnia kilka minut przed godz. 13:00 na ul. Ogrodowej w Kętrzynie. Oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów otrzymał zgłoszenie, że kierujący rometem uderzył w inny pojazd. Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia ustalili, że jadący motorowerem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu w wyniku czego, wjechał w tył audi. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Po zbadaniu stanu trzeźwości okazało się, że 48-latek jest kompletnie pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało 3 promile alkoholu w jego organizmie. Motorower trafił na parking strzeżony. Mieszkaniec gminy Kętrzyn odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi mu kara do 3 pat pozbawienia wolności.

Również w sobotę ok. godz. 16:00 oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie, że na drodze wojewódzkiej W592 Kętrzyn-Bartoszyce na wysokości miejscowości Garbno (gm. Korsze) doszło do zderzenie motocykla z busem. Z przekazanych informacji wynikało, że dwie osoby są poszkodowane. Na miejsce natychmiast zostały wysłane służby ratunkowe. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Renault, 28-letni mieszkaniec powiatu bartoszyckiego wykonując manewr skrętu w lewo, wymusił pierwszeństwo przejazdu prawidłowo nadjeżdżającemu z naprzeciwka motocykliście. W wyniku zderzenia pojazdów 41-latek oraz 12-letni pasażer Hondy z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitali. Kierowca Renault był trzeźwy.



Zdarzenie w Garbnie (gm. Korsze) / fot. KPP Kętrzyn

Motocykliści i motorowerzyści należą do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy podczas zdarzeń drogowych są bardziej narażeni na ich skutki. W trosce o bezpieczeństwo, w sezonie motocyklowym, funkcjonariusze pod lupą mają również kierowców jednośladów.

Policjanci podczas kontroli drogowych sprawdzają m.in. stan trzeźwości, kierujących oraz posiadane uprawnienia. Funkcjonariusze reagują na wykroczenia popełniane przez kierujących. Do najczęstszych przewinień miłośników dwóch kółek należy przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami czy nieprawidłowe wyprzedzanie.

Pomimo przewinień popełnianych przez motocyklistów, do najczęstszych zdarzeń z ich udziałem dochodzi jednak z winy kierujących samochodami. Zdarza się, że kierujący pojazdami nie patrzą w lusterka oraz nie ustępują pierwszeństwa jednośladom.

W trosce o bezpieczeństwo policjanci apelują o wzajemny szacunek na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez wszystkich użytkowników dróg.

Kierowco i motocyklisto:

- patrz w lusterka! Przed wykonaniem manewru spójrz w nie nawet dwa razy.

- droga to nie tor wyścigowy! Prowadź pojazd rozsądnie, byś zawsze szczęśliwie dojechał do celu.

- zawsze używaj kierunkowskazów. Wzajemne lekceważenie się przez kierowców jest dużym błędem i może skończyć się źle.

- używaj lusterka wstecznego, są po to, aby mieć świadomość co dzieje się za nami.

- przewiduj sytuacje na drodze. Mniejsze gabaryty i lepsze przyśpieszenie to duża zaleta jednośladów, ale także i mankament. Ze względu na rozmiar inni kierowcy mogą przeoczyć zbliżający się motocykl. Kierowco, bądź maksymalnie skoncentrowany na jeździe i przewiduj zachowania innych uczestników ruchu.

- dbaj o to, aby być widocznym. Fluorescencyjne wstawki w ubiorze lub jaskrawy kolor kasku poprawią naszą widoczność i mogą uchronić nas od zdarzenia drogowego.

- uważajmy także na pieszych. Przepuszczajmy ich na pasach, gdy oczekują na możliwość przejścia przez jezdnię.

- szanujmy się na drodze! To apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego, który powinien być pierwszą i podstawową zasadą bezpiecznego poruszania się po drogach.

Źródło: KPP Kętrzyn