Gwiazdy wystąpią w reszelskim zamku

Przypomnijmy, że inicjatywa pod nazwą "Scena Na Zamku" zagościła w Reszlu w 2022 roku. Dzięki temu na zamkowym dziedzińcu jeszcze w tym samym roku wystąpili tacy artyści, jak m.in. Kasia Kowalska, Muniek Staszczyk czy Maciej Maleńczuk. W 2023 reszelski zamek odwiedzili Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Paulina Przybysz, VOO VOO, Artur Andrus, Raz Dwa Trzy, a zwieńczeniem był występ Pawła Domagały.

Już wtedy, po ostatnim koncercie wakacyjnym, organizatorzy zapowiedzieli, że wiele będzie się działo poza sezonem. I słowa dotrzymali. Co chwilę pojawiały się informacje o kolejnych inicjatywach. Jedną z najważniejszych był Festiwal Świateł Magiczny Reszel. Nie brakowało również koncertów. Pierwszy odbył się 17 lutego. W zamkowych murach wystąpiła Grażyna Łobaszewska z zespołem Ajagore. Po niej wiosną wystąpili: Magda Umer, Grupa MoCarta, Kasia Moś i Janusz Radek. Sezon tegorocznych koncertów na dziedzińcu zainaugurowała 31 maja Brodka.

Letnie koncerty:

05.07 (piątek), godz. 20.00 - Raz Dwa Trzy

13.07 (sobota), godz. 20.00 - Maciej Maleńczuk i Rhythm Section

20.07 (sobota), godz. 20.00 - Piotr Bałtroczyk stand up

10.08 (sobota), godz. 20.00 - Sławek Uniatowski "The Best Of II: Ciechowski, Wodecki, Sinatra, Zaucha"

23.08 (piątek), godz. 20.00 - Kabaret Młodych Panów - "Co się stało?"

07.09 (sobota), godz. 20.00 - Daria Zawiałow

Inicjatywa koncertowa to wspólny pomysł Zamku Reszel i Sceny Kulturalnej. Projekt z założenia miał przyciągnąć ludzi ceniących dobrą muzykę. Niepowtarzalny klimat dziedzińca ma podkreślać kameralność i oryginalność każdego wydarzenia. - Tworząc projekt Scena Na Zamku zrealizowaliśmy nasze osobiste marzenie o organizacji koncertów największych artystów w niepowtarzalnym, klimatycznym otoczeniu starego zamczyska - mówią właściciele reszelskiego obiektu.

Wojciech Caruk