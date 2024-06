Kęs rozbójnika zgarnął złotą patelnię

Do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie przyjechali reprezentanci 15 drużyn ze szkół z całej Polski.

Tematem konkursu były były tym razem "Potrawy zapiekane na polskim stole". — Szukamy ciągle nowych inspiracji. Jeżeli ograniczymy temat, to trudno się czasami poruszać. Jeżeli go trochę rozszerzymy, to pobudzamy większą kreatywność i ludzie zaczynają rzeczywiście szukać nowych pomysłów, połączeń smaków i produktów — mówi Halina Szeląg, organizatorka.

Wśród dań przygotowanych przez uczestników znalazły się takie smakowitości, jak m.in. kiszka na bogato (ZSCKR Brzostek), schab zapiekany pod beszamelem i serową pierzynką, z pieczonymi ziemniakami i wiosenną sałatą (ZSCKR Okszów), ryba zapiekana pod serem i sosem grzybowym z frytkami z babki ziemniaczanej (ZSCKR Sejny), królik sous vide zapiekany w białym winie z sosem paprykowym, ziemniakami i szparagami (ZSCKR Suwałki). Z kolei reprezentantki karolewskiej szkoły przygotowały mazurskie łódeczki z dipem koperkowo-ogórkowym podane z mix sałat.

— Zainspirowały nas po prostu nasze piękne Mazury, stąd łódeczki mazurskie. Przepis został przez nas wymyślony — mówią Julia Staworko i Wiktoria Gagdzis z ZSCKR Karolewo.

— Robimy to, co kochamy. Możemy różnie komponować, próbować nowych rzeczy. Dlatego poszłyśmy do szkoły gastronomicznej, żeby rozwijać nasze talenty — tak o swojej pasji mówią Gabriela Orzeszek i Maria Szczęsna, uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu. — Jest to staropolska babka, ale urozmaiciłyśmy ją przełamaniem smaków słodkich buraczków glazurowanych oraz kwaśnego sosu żurawinowego. Do tego słone ziemniaczki zapiekane i chipsy. Dodatkiem są kiełki brokułu i lawendy — opowiadają o przygotowanej przez siebie potrawie.

Efekty pracy oceniały kulinarne autorytety: Ireneusz Koniuszek - szef kuchni z Hotelu Zamek w Rynie, Wojciech Karasik - kucharz w Hotelu Zamek Ryn, Dariusz Baryga - szef kuchni oraz organizator szkoleń dla gastronomii oraz Wojciech Kaczorowski - właściciel Karczmy "Berta" w Świętej Lipce.

— Wyzwaniem jest stworzenie każdego typu potrawy. Tutaj mamy temat bardzo wymagający - potrawy zapiekane. One nie tyle są skomplikowane w tworzeniu, co w ekspozycji. Bardzo fajnie poszło ekipom i myślę, że poziom jest wyższy, niż w ubiegłym roku. Po talerzach widać zaangażowanie nie tylko uczniów, ale też nauczycieli, którzy ich prowadzą — ocenia Ireneusz Koniuszek.

Decyzją Jury:

I miejsce- złotą patelnię- zdobyła drużyna z ZSCKR w Swarożynie za potrawę: kęs rozbójnika - zapiekane ziemniaki z kaszanką i surówką z kiszonych buraków



Kęs rozbójnika był najlepszy / fot. Wojciech Caruk

II miejsce- srebrną patelnię- otrzymała drużyna z ZSCKR w Brzostowie za potrawę: pierś z kaczki pieczona / sos z owoców czarnego bzu / pieczony Pantówczok / pieczone marynowane jabłko / konfitura z czerwonej cebuli / sianko z ziemniaków.

III miejsce- brązową patelnię- otrzymała drużyna z Zespołu Szkół Gastronomiczno- Spożywczych w Olsztynie za potrawę: zapiekane gołąbki z kaszą orkiszową i grzybami na kremowym żurku



Dodatkowo przyznano:

IV miejsce- ZSCKR w Bożkowie za potrawę: nieziemska kula



V miejsce- ZSCKR w Dobrocinie za potrawę: tarta z burakami i kozim serem oraz dipem z rukoli



Wojciech Caruk