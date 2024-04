Kawiarnia Kobiet aktywizuje reszelanki

Inicjatorką spotkań kobiet jest lokalna społeczniczkaMarta Wielgat, na co dzień pracownica Urzędu Gminy w Reszlu. — Przymierzałam się do tego już od dawna. Po ubiegłorocznej kampanii parlamentarnej znalazłam na to w końcu czas, a przestrzeń dał mi Artur Galicki w Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu. Od lat walczymy o prawa kobiet i ich obecność nie tylko na scenie politycznej, ale w życiu społecznym i gospodarczym. Jest to dla mnie niezwykle bliskie i ważne. Troska o nas, motywowanie, dodawanie siły, wspieranie - to są moje inspiracje. Każda z nas jest mądra, silna i odważna. To jest czas, żebyśmy ze sobą współpracowały, żebyśmy z siebie czerpały i tworzyły przez to piękne projekty — wyjaśnia pomysłodawczyni kobiecych spotkań. — W Reszlu podejmuje się wiele ciekawych inicjatyw, z których niestety kobiety pracujące nie zawsze mają możliwość skorzystania. Stworzyłam więc takie spotkania z myślą o takich osobach, które chciałyby raz w tygodniu wyjść z domu, pobyć ze sobą, wypić kawę, porozmawiać na różne tematy, zrobić coś dla siebie z myślą tylko o nas - kobietach.

I właśnie od tej kawy cykl przyjął nazwę "Kawiarnia Kobiet". Pomysł spotkał się ze sporym zainteresowaniem. — Po każdym spotkaniu dostaję od pań podziękowania, że jest to dla nich bardzo ważne, że ich rodziny namawiają je do udziału w tych spotkaniach, bo wracają z nich szczęśliwe i uśmiechnięte — opowiada Marta Wielgat. Na początku to pomysłodawczyni podsuwała tematy poszczególnych spotkań, jednak teraz coraz częściej inicjatywa wychodzi od uczestniczek. Przykładem może być pomysł zrobienia siatki maskującej, który wyszedł od przebywających w Reszlu Ukrainek. — Na Jarmarku Bożonarodzeniowym stałam z ulotkami promującymi nasze spotkania. Podeszła do mnie grupa Ukrainek, które wyraziły swoje zainteresowanie taką formą działania. Od razu też zaproponowały wykonanie takiej siatki z przeznaczeniem dla walczących w Ukrainie żołnierzy — relacjonuje reszelanka. Praca zajęła im kilka kolejnych spotkań. — Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to naprawdę żmudne zadanie. Trzeba było poświęcić na to sporo czasu i rąk do pracy, ale podeszłyśmy do tego z zapałem i wielką chęcią. Inicjatywa wyszła od Juliany i innych mieszkających w Reszlu Ukrainek. Wspierał nas też wolontariusz Siergiej z Olsztyna, który dostarczał nam materiały — mówi Marta Wielgat. W efekcie powstała siatka maskująca o wymiarach 5x8 metrów, która już trafiła na front.



Jednak na siatce temat aktywnych kobiet i walczącej Ukrainy się nie skończył. — Okazało się, że córka Siergieja Dasza Galetta studiuje w Gdyni i współpracuje z UNICEF-em. Przygotowała prezentację "Wojna oczami dzieci", której publiczny pokaz zorganizowaliśmy niedawno w naszym Reszlu — mówi Wielgat.

Spotkania w ramach "Kawiarni Kobiet" skupiają się głównie na wspólnych rozmowach o problemach dotykających płeć piękną, poradach, wymianie doświadczeń i wzajemnym wsparciu. Często towarzyszą temu dodatkowe inicjatywy, jak np. warsztaty czy spotkania z ciekawymi gośćmi. Do tej pory przeprowadzono m.in. warsztaty makramy z Krystyną Witt, pielęgnacyjne z Marzeną Cichomską, a przed Wielkanocą tajniki tworzenia pięknych pisanek zaprezentowała Iryna Hordiichuk.



"Kawiarnia Kobiet" ruszyła pod koniec listopada 2023. Spotkania odbywają się przeważnie w czwartki w reszelskim MOK-u. Grupa jest otwarta i może się do niej przyłączyć każda zainteresowana pani.