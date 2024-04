Oddadzą hołd ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem

Uroczystość rozpocznie się o godz. 8.20 ceremonią podniesienia flagi państwowej oraz sygnałami syren strażackich pojazdów. Następnie przypomniana zostanie lista wszystkich 96 ofiar tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Nie zabraknie też ekumenicznej modlitwy, a pod symbolicznym obeliskiem poświęconym ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem złożone zostaną kwiaty.

Ceremoniał odbędzie się z udziałem wozów strażackich, Kompanii Honorowej 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, Kompanii Honorowej 1 Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa, Orkiestry Wojskowej Wojsk Lądowych, wielu delegacji z pocztami sztandarowymi oraz z udziałem społeczeństwa, w tym młodzieży szkolnej.

- Jak przystało na ludzi wrażliwych, pragniemy w tym dniu dać wyraz pamięci oraz złożyć hołd ofiarom narodowej katastrofy pod Smoleńskiem. Niech to tragiczne wydarzenie skłoni serca i umysły do zadumy, pokory, zgody obywatelskiej i powszechnej życzliwości - mówi Stanisław Tołwiński, prezes Aeroklubu Krainy Jezior i inicjator corocznego wydarzenia.

To właśnie na podkętrzyńskim lotnisku ustawiono pierwszy w Polsce obelisk upamiętniający tragiczną katastrofę, w której zginęło 96 osób, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką. Stanął on w tym miejscu już niecały miesiąc po tym zdarzeniu. - Odlew został wykonany w zakładach w Reszlu, wyjątkowo z żeliwa by w wyniku naturalnych zmian rdzewiejąc symbolizował krwawienie. Przedstawia on rozerwany samolot z umieszczonym Godłem Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu styku skrzydeł z głównym kadłubem nawiązując do pewnego wyrazu - symboliki ukrzyżowania - wyjaśnia Tołwiński. Na skrzydłach i stateczniku znajdują się okolicznościowe transkrypcje.