Fani Tolkiena ponownie zawitają do Tołkin

23 marca już po raz trzeci do Tołkin (gm. Korsze) przybędą wielbiciele twórczości J.R. Tolkiena. Miejscowość nie jest przypadkiem. Jeszcze niedawno niektórzy tolkieniści byli zdania, że to właśnie z tych okolic wywodzi się rodzina popularnego pisarza.

Fani autora "Władcy pierścieni" 25 marca obchodzą Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Impreza w Tołkinach odbędzie się dwa dni wcześniej. Organizatorem spotkania jak zwykle jest Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystuki oraz Biblioteka Publiczna w Rynie. Do współpracy zaproszono również biblioteki i ośrodki kultury z powiatu kętrzyńskiego oraz parafię rzymsko-katolicką w Garbnie, pod którą podlega kościół w Tołkinach. — Dwa lata temu narodziła się nam tutaj nowa, piękna tradycja. Nawiązaliśmy bardzo dobrą współpracę i chcemy wspólnie dalej to dzieło pchać do przodu — mówił ks. Paweł Biaduń, proboszcz parafii w Garbnie. — To jest niesamowite w Tolkienie, z jakim szacunkiem odnosi się do wiary i Pana Jezusa. Sam był katolikiem. Odkrywa dla nas piękno tego, co dał nam Stwórca. To jest zawarte w jego dziełach, wystarczy tylko je dokładnie studiować. Tolkien ewangelizuje na swój sposób i dociera do różnych ludzi. Dlatego kościół jest miejscem właściwym, żeby się spotkać i rozmawiać o jego twórczości — dodał duchowny.

Zlokalizowanie tego wydarzenia w Tołkinach również nie jest przypadkiem. Niektórzy tolkieniści jeszcze do niedawna byli zdania, że rodzina Tolkiena pochodzi właśnie z tych okolic. Dawna nazwa Tolksdorf pochodzi od pruskiego słowa tolk. Rodzina o takim nazwisku rządziła wsią do początku XVI wieku. Badaniem tej tematyki od lat zajmuje się Ryszard "Galadhorn" Deredziński. O swoich ustaleniach opowiadał online uczestnikom ubiegłorocznego spotkania. Zaprezentował m.in. efekty badań nad genealogią rodu Tolkiena. Pokazał np. herb rodu Tolków. — Ród Tolk von Markelingerode to rycerze wywodzący się z Saksonii z Gór Harzu. Przybyli do Prus po drugim powstaniu pruskim. Związani byli z walką z Prusami w pobliskich Bartoszycach. Za swoje zasługi, ale również jakieś tajemnicze powiązania z Prusami otrzymali wiele majętności i ustanowili kilka wsi. Jedna z nich są właśnie Tołkiny — opowiadał badacz. Jednak wspomniany ród wymarł w XVI wieku. Dlatego obecnie "Galadhorn" skłania się ku tezie, że rodzina Tolkiena może mieć pruskie korzenie wywodzące się z dawnej Natangii. — Do XVI wieku się zgermanizowali i służyli Zakonowi jako nadzorcy wsi — poinformował. Oparł się przy tym na badaniach genetycznych, na które zgodzili się dwaj przedstawiciele rodziny J. R. Tolkiena.

PROGRAM:

23.03 (sobota), godz. 10.30, kościół w Tołkinach - Dzień Czytania Tolkiena

godz. 10.30 - spotkanie z ks. dr hab. Stanisławem Adamiakiem, autorem książki "Teologia Tolkiena"

godz. 11.40 - prelekcja Joanny Piotrowskiej, historyka stuki pt. "Kamień i cegła, pole i las. Mały rozdział Wielkiej Księgi Krajobrazu"

godz. 13.40 - wykład Kacpra Pochopienia nt. czasopism tolkienowskich

godz. 14.30 - spotkanie z Cezarym Frącem - tłumaczem

Dzień wcześniej Tolkienowi będzie poświęcone wydarzenie za powiatową "miedzą" - w Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie:

godz. 16.00 - wernisaż wystawy "Hobbit"

godz. 17.00 - koncert zespołu ZA PROGIEM

godz. 18.00 - prelekcja Kacpra Pochopienia nt. "Recepcji Tolkiena w Polsce"

godz. 18.30 - wykład Ryszarda Deredzińskiego pt. "Języki elfów jak wielkie drzewo - charakterystyka, ewolucja, zastosowanie języków Tolkiena" (online)