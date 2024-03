Pierwsza rocznica Kętrzyńskiego Domu Wsparcia

18 marca odbyła się urodzinowa uroczystość. Z tej okazji Kętrzyn odwiedziła Aleksandra Gajewska - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Maciej Wróbel - poseł na Sejm RP. W wydarzeniu wzięli również m.in. starosta kętrzyński Michał Kochanowski, burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka i jego zastępca Karol Lizurej, a także pracownicy i podopieczni ośrodka. — Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tych pierwszych urodzinach COM-u. Właśnie w takich miejscach, jak to widzimy prawdziwe oblicze polityki społecznej. Praca tutaj to właściwie służba i poświęcenie każdego dnia. To widać, kiedy przekracza się próg tego budynku — powiedziała w swoim wystąpieniu Aleksandra Gajewska.

Wydarzenie uświetnił występ podopiecznych COM i Warsztatu Terapii Zajęciowej. Nie zabrakło też urodzinowego tortu.

Kętrzyński Dom Wsparcia jest instytucją świadczącą usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne dorosłym osobom niepełnosprawnym o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi te są realizowane w ramach pobytu dziennego i całodobowego. Wsparciem mogą być objęte 22 osoby niepełnosprawne, w tym 15 osób może korzystać z usług pobytu dziennego i 7 osób z usług wsparcia całodobowego. W 2023 roku z COM-u skorzystały 43 osoby. Aktualnie korzystają 22 osoby.

Budynek centrum wraz z otoczeniem został przystosowany do potrzeb osób mających ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się i składa się z dwóch części. W części dziennej znajdują się m.in. sala rehabilitacyjna, szatnia, gabinet psychologa/pielęgniarki, sala wielofunkcyjna z aneksem kuchennym, pokój relaksacyjny, szatnia, łazienki. Z kolei część mieszkalną stanowi siedem jednoosobowych pokoi wraz z łazienkami w pełni wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cały obiekt został wyposażony w system monitorująco – alarmowy oraz przyzywowy, co czyni pobyt w pełni bezpiecznym.



Kadrę centrum tworzy obecnie zespół 17 osób.

— Ideą było, aby stworzyć miejsce, które będzie wspierać osoby niepełnosprawne, których opiekunowie znaleźli się w trudnej sytuacji losowej, na przykład trafili do szpitala i nie mogą opiekować się swoimi podopiecznymi, tu taką pomoc otrzymają — mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna.

Na miejscu znajdują się niezbędne sprzęty m.in. wózki inwalidzkie, chodziki, łóżka dla uczestników wymagających opieki całodobowej, sprzęt do resuscytacji czy obszerna winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Czas w ciągu dnia można spędzić w komfortowej sali integracyjnej lub korzystając ze sprzętu rehabilitacyjnego, a o wszystkich dba wykwalifikowana kadra m.in.: terapeuta zajęciowy, instruktor terapii ruchowej, pielęgniarz, asystenci osoby niepełnosprawnej oraz opiekunowie.

Kętrzyński Dom Wsparcia to kolejny krok wzmacniania dotychczasowego systemu pomocy osobom z niepełnosprawnością w Kętrzynie. Gmina Miejska Kętrzyn pozyskała dofinansowanie ponad 2 miliony złotych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Umowa zawarta została w ramach resortowego programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne". Kolejne 2,2 mln pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.