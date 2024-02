Co nowego u karolewskich architektów krajobrazu?

Zima dla architektów krajobrazu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie to czas na różnorodne projekty, wycieczki edukacyjne i rozwijanie talentów. Z wyzwaniem - las w szkle zamknięty - zmierzyli się uczniowie klasy czwartej - i jak widać na zdjęciach, poradzili sobie z tym świetnie.

Rośliny, ograniczone rozmiarem słoika, w naturalny sposób dostosowują się do posiadanych warunków, przez co często rosną wolniej niż zazwyczaj. Sprawia to, że nie musimy o nie tak często dbać, przycinać czy przesadzać, a przez długi czas cieszą nas one swoją estetyką.

Ten projekt edukacyjny i jego realizacja są efektem działań zainspirowanych Certyfikatem W-M Kuratora Oświaty „Szkoła przyjazna środowisku”. Uczniowie klasy drugiej rozwijali swoje talenty plastyczne i poznawali nowe techniki rysunkowe i malarskie. Kredka, pastele, farby akwarelowe i akrylowe, gwasze i tempera – to wszystko sposoby na przedstawienie ogrodu w barwnej, bardziej optymistycznej wersji. Dodatkowym atutem tych zajęć jest doświadczenie, że rysowanie jest rodzajem skutecznej techniki relaksacyjnej.

Wycieczki edukacyjne to częsty i przyjemny element kształcenia w naszej szkole. Grupa uczniów z różnych klas technikum architektury krajobrazu wraz z opiekunami wybrała się do Nadarzyna na Międzynarodowe Targi Ogrodnicze, gdzie można było zapoznać się ofertą kilkudziesięciu firm działających w szeroko pojętym projektowaniu, urządzaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni. Możliwość spotkania szerokiego grona specjalistów oferujących produkty i usługi na najwyższym, międzynarodowym poziomie jest także sposobem na znalezienie własnej drogi.

Karolewscy architekci wielokrotnie przekonują się, że wybrali ciekawy, przyszłościowy zawód.