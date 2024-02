Goście przyjechali na bal nawet z Berlina

Pierwsze zabawy były organizowane w połowie lat sześćdziesiątych przez miejscowych działaczy Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. W 1990 r. UTSK przekształciło się w Związek Ukraińców w Polsce. I to obecnie Kętrzyńskie Koło ZUwP kontynuuje tę tradycję.

Na tegorocznej imprezie bawili się wspólnie Polacy i Ukraińcy. Miłośnicy ukraińskich rytmów przyjechali m. in.: z Barcian, Gdańska, Giżycka, Gołdapi, Olsztyna, Reszla, Srokowa, Węgorzewa, Wrocławia a nawet z Berlina. W tym roku do tańca zagrał zespół The Ukrainian Folk. Grupa powstała w 1990 roku we Lwowie i występowała początkowo pod nazwą Ruch. W swoim repertuarze posiadają ukraińskie utwory ludowe we własnej aranżacji oraz autorskie kompozycje.

Bal charytatywny zaszczycili swoją obecnością i wsparli finansowo zaproszeni goście – burmistrz miasta Ryszard Niedziółka, wiceburmistrz Karol Lizurej, wicestarosta Andrzej Lewandowski, członek Rady Powiatu Olga Wanago, wójt Gminy Barciany Marta Kamińska, prezes MST Jarosław Sachryń i proboszcz parafii greckokatolickiej w Kętrzynie Igor Harasim.

Ze względu na toczącą się w Ukrainie wojnę podczas balu przeprowadzono licytację wyrobów ukraińskiego rękodzielnictwa ludowego. Zaczęła się ona od sprzedaży figurki anioła, którą wykonała artystka i instruktorka warsztatów ceramicznych Sylwia Bundz. Uczestnicy zabawy mogli również zasilać puszki zorganizowane przez Centrum Wolontariatu, którego kierownikiem jest Janusz Mazurkiewicz.

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zorganizowanie kolejnej pomocy humanitarnej dla miasta partnerskiego Włodzimierza.

as