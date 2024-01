Kolędujcie wraz z „Sukcesem”

Okres Bożego Narodzenia to czas świętowania narodzin Jezusa w Betlejem. To również czas, gdy z wielu gardeł rozbrzmiewają pieśni opiewające to cudowne wydarzenie. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki już 7 stycznia (niedziela) o godz. 19 w Bazylice św. Jerzego w Kętrzynie wykona Studio Wokalne „Sukces”.