68-letnia złodziejka z Iławy usłyszała aż 20 zarzutów!

Kara aresztu, ograniczenia wolności bądź grzywny grozi 68 – latce. Kobieta weszła do jednego z lokalnych marketów po czym wzięła z półki migdały oraz śmietanę i nie płacąc za nie przekroczyła linię kas. Okazało się, że mieszkanka Iławy kolejny raz już okradła market co zostało zarejestrowane przez kamery sklepowego monitoringu. Teraz kobieta ze swojego zachowania będzie tłumaczyła się przed sądem.

Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o kradzieży w jednym z lokalnych marketów. Funkcjonariusze pojechali na miejsce. Okazało się, że kobieta przyszła do sklepu po czym z jednej z półek wzięła migdały z innej śmietanę a następnie przekroczyła linię kas nie płacąc za towar. Policjanci ustalili, że kradzieży dokonała 68 – lata. W trakcie dalszych czynności okazało się, że to nie było jedyne przewinienie kobiety. Podczas prowadzonego postępowania policjanci ustalili, że mieszkanka Iławy kradła w 4 lokalnych marketach co zostało zarejestrowane przez kamery sklepowego monitoringu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 20 zarzutów kobiecie.

68 – latka ze swojego zachowania w najbliższym czasie będzie tłumaczyła się przed sądem.

źródło: KPP Iława

