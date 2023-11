Zgubiony TOI TOI blokował drogę

Iławscy policjanci interweniowali na jednej z ulic w gminie. Funkcjonariusze ustalili na miejscu, że 36 – latek w niewłaściwy sposób zabezpieczył ładunek, co spowodowało, że przenośne wc spadło z pojazdu.

Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o tym, że na drodze leży TOI TOI i częściowo blokuje drogę.

Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce, gdyż wiedzieli, że ta przeszkoda stwarza zagrożenie w ruchu drogowym i może być przyczyną niebezpiecznego zdarzenia. Policjanci potwierdzili zgłoszenie.

Okazało się, że świadkowie już zepchnęli przenośne wc na pobocze, a na miejsce przyjechał pracownik firmy, który zabezpieczył TOI TOI-a. 36 – latek oświadczył, że pękła jedna z taśm dlatego przenośne wc spadło mu z pojazdu, kiedy jechał jedną z ulic gminy Iława. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został pouczony.

Przypominamy!

Przepisy bardzo dokładnie regulują zasady, które powinniśmy przestrzegać przewożąc ładunek. Ważną i pierwszą zasadą jest to, że nie może on spowodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub ładowności pojazdu. Nie powinien zmieniać położenia, spadać z pojazdu czy też wywoływać nadmiernego hałasu. Do kierowcy należy, więc odpowiednie zabezpieczenie ładunku (np. pasy, plandeki, itp).

Pamiętajmy, że wszelkie urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa ładunku powinny być chronione przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy. Wszystkie te przepisy, zasady oraz regulacje zawarte są w dziale dot. warunków używania pojazdów w ruchu drogowym (art. 61 Ustawy Prawo o ruchu drogowym). Nagłe przemieszczenie się ładunku i wypadnięcie z auta może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu innych jego użytkowników.

źródło: KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl