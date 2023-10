13-latek porażony prądem podczas wędkowania

Ten dramat rozegrał się 2 września, Michał z rodziną spędzał czas nad stawem na połowie ryb. Podczas zarzucania dotknął wędką linii wysokiego napięcia. Doszło do tragedii, w wyniku porażenia prądem, serce chłopca przestało bić. Dzięki natychmiastowej reakcji i podjętej reanimacji udało się przywrócić do życia 13-latka, ale jego życie już nie jest takie jak przed tym feralnym dniem. W pierwszych dniach września nie szykował się do szkoły, walczył o życie na Oddziale Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. W wyniku niedotlenienia nastąpiło ciężkie uszkodzenie niedokrwienno - niedotleniowe mózgu. Po miesiącu na Oddziale Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, w wyniku zakażenia sepsą został przeniesiony na Odział Zakaźny. Obecnie Michał Wójcik przebywa na Oddziale Neurologiczno- Rehabilitacyjnym, gdzie specjaliści pomagają mu stanąć na nogi.

Michał od momentu wypadku jest chłopcem leżącym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji, wymaga całodobowej opieki. Nie jest w stanie samodzielnie jeść, pić, poruszać się.

— Lekarze twierdzą, że pozostaje bez logicznego kontaktu, my wierzymy, że to wszystko się jeszcze odmieni — mówią bliscy Michała, — Potrzebujemy dziś waszego wsparcia. Dzięki pomocy Michałek będzie miał możliwość podjęcia specjalistycznej rehabilitacji, zaopatrzenia w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny, a także środki pomocowe. Prosimy, zostańcie z nami i razem przywróćmy Michałkowi dawne zdrowie.

Nie możemy pomóc im w codziennej walce, ale poprzez wpłaty możemy zdjęć jeden ciężar z bagażu jaki muszą dźwigać. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny w Iławie założył internetową zbiórkę na portalu siepomaga.pl.

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl