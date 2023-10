Okradał stacje paliw w powiecie iławskim i regionie

Upatrywał sobie stację benzynową a następnie jechał tam samochodem tankował i odjeżdżał nie płacąc za paliwo. Tak właśnie 30 – latek zdobywał olej napędowy i benzynę. Mężczyzna usłyszał cztery zarzuty, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Warto dodać, że sprawa ma charakter rozwojowy.

W poniedziałek (16.10.23r.) nowomiejscy policjanci zostali poinformowani o tym, że w Kurzętniku doszło do kradzieży paliwa z jednej ze stacji paliw.

Policjanci pracujący nad tą sprawą już następnego dnia tj, we wtorek (17.10.23r.) w jednej z miejscowości w gminie Iława ujawnili podejrzanego o to przestępstwo kiedy to na kolejnej stacji kradł paliwo.

30-letni mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej celi. W trakcie jego przeszukania policjanci znaleźli amfetaminę.

Nowomiejscy jak i iławscy policjanci przedstawili mieszkańcowi powiatu brodnickiego cztery zarzuty kradzieży benzyny i oleju napędowego w ilości ponad 663 litrów o łącznej wartości blisko 4100 zł oraz posiadania amfetaminy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Jak się okazało 30 – latek kradł paliwo również na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

